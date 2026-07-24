Galatasaray, Benfica'nın golcüsü Franjo Ivanovic için harekete geçti
Listenin ilk sırasındaki Matthis Abline’in Monaco ile anlaşması sonrası alternatif isimlere yönelen sarıkırmızılılar, Franjo Ivanovic’i gündemine aldı. Benfica kulübü, Jhon Duran’ın gelişi sonrası arka plana düşen 22 yaşındaki forvetiyle yollarını ayırmaya sıcak bakıyor
Yabancı kuralı nedeniyle 9 numara pozisyonuna2003 kontenjanınauygun isim bakan Galatasaray'da flaş gelişmeler var. Okan Buruk'un çok istediği MatthisAbline'in Monaco ile anlaşması ve bu transferin çok büyük oranda yatması sonrası alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar rotayı Portekiz'e kırdı. Alınan bilgilere göre yönetim, Benficaformasını giyen Franjo Ivanovic'leyakından ilgileniyor. Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içerenkiralama teklifi yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon başında Union SG'den 22.8 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi. Portekiz kulübünün Jhon Duran'ın gelişisonrası takımda arka planda kalan 22 yaşındaki golcüyle yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Her iki kanatta da görev yapabilen Ivanovic 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 56maçta 24 gol ve 9asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi girişimlerebaşlayacağı öğrenildi.