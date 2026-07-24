Galatasaray, Benfica'nın golcüsü Franjo Ivanovic için harekete geçti

Yabancı kuralı nedeniyle 9 numara pozisyonuna2003 kontenjanınauygun isim bakan Galatasaray'da flaş gelişmeler var. Okan Buruk'un çok istediği MatthisAbline'in Monaco ile anlaşması ve bu transferin çok büyük oranda yatması sonrası alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar rotayı Portekiz'e kırdı. Alınan bilgilere göre yönetim, Benficaformasını giyen Franjo Ivanovic'leyakından ilgileniyor. Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içerenkiralama teklifi yapması bekleniyor.