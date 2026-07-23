Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Davinson Sanchez yok
Galatasaray, Avusturya kampında yer alacak futbolcuları duyurdu. TFF’ye isimleri bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı kadroya alınırken Halil Dervişoğlu ile Davinson Sanchez kafilede yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Avusturya kampının kadrosunu açıkladı. TFF'ye isimleri bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın kafilede bulunması dikkat çekti. Yeni sezon öncesindeki çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, hazırlık programının Avusturya bölümünde yer alacak futbolcuları belirledi. Açıklanan kadroda bazı oyuncularla ilgili alınan kararlar öne çıktı.
ÜÇ FUTBOLCU KAMP KADROSUNDA
TFF'ye isimleri bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna dahil edildi. Üç futbolcunun da sarı-kırmızılı takımla birlikte Avusturya'ya götürülecek olması dikkat çekti. Nelsson savunmanın merkezinde, Jelert bek bölgesinde, Metehan Baltacı ise stoper rotasyonunda görev yapıyor.
HALİL DERVİŞOĞLU KADROYA ALINMADI
TFF'ye ismi bildirilmeyen diğer futbolcu Halil Dervişoğlu ise Avusturya kampı kadrosunda yer bulamadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabına götürülecek isimler arasına dahil edilmedi. Galatasaray tarafından açıklanan kadroda Halil Dervişoğlu'nun bulunmaması, hücum rotasyonuyla ilgili alınan dikkat çekici kararlardan biri oldu.
DAVINSON SANCHEZ DE LİSTEDE YOK
Avusturya kampı kadrosunda yer almayan bir diğer isim Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı savunma oyuncusunun ismi Galatasaray'ın açıkladığı kamp listesinde bulunmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Davinson Sanchez'in neden kadroda yer almadığına ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir gerekçe açıklamadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina