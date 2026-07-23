Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Davinson Sanchez yok

TFF'ye isimleri bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna dahil edildi. Üç futbolcunun da sarı-kırmızılı takımla birlikte Avusturya'ya götürülecek olması dikkat çekti. Nelsson savunmanın merkezinde, Jelert bek bölgesinde, Metehan Baltacı ise stoper rotasyonunda görev yapıyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Avusturya kampının kadrosunu açıkladı. TFF'ye isimleri bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın kafilede bulunması dikkat çekti. Yeni sezon öncesindeki çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, hazırlık programının Avusturya bölümünde yer alacak futbolcuları belirledi. Açıklanan kadroda bazı oyuncularla ilgili alınan kararlar öne çıktı.

Halil Dervişoğlu

HALİL DERVİŞOĞLU KADROYA ALINMADI

TFF'ye ismi bildirilmeyen diğer futbolcu Halil Dervişoğlu ise Avusturya kampı kadrosunda yer bulamadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabına götürülecek isimler arasına dahil edilmedi. Galatasaray tarafından açıklanan kadroda Halil Dervişoğlu'nun bulunmaması, hücum rotasyonuyla ilgili alınan dikkat çekici kararlardan biri oldu.

DAVINSON SANCHEZ DE LİSTEDE YOK

Avusturya kampı kadrosunda yer almayan bir diğer isim Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı savunma oyuncusunun ismi Galatasaray'ın açıkladığı kamp listesinde bulunmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Davinson Sanchez'in neden kadroda yer almadığına ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir gerekçe açıklamadı.