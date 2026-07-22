Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki eksikleri tamamlayarak yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, stoper transferi düşüncesinden vazgeçmedi. Ancak teknik ekibin raporu doğrultusunda mevcut süreçte öncelik hücum bölgesine verildi. Yönetim, santrfor, 10 numara ve kanat mevkilerine yapılacak takviyeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, kadro planlamasında bazı öncelikleri değiştirirken, savunmaya yapılması planlanan takviyeyi de geçici olarak ikinci sıraya aldı.

Mario Lemina

STOPER TRANSFERİ RAFA KALKMADI

Kulüp kulislerinde konuşulan bilgilere göre savunma takviyesi tamamen gündemden çıkarılmış değil. Yönetim, hücum transferlerini tamamladıktan sonra yeniden stoper dosyasını açacak. Böylece hem kadrodaki ihtiyaç sıralaması korunacak hem de savunma hattına yapılacak hamle için daha uygun şartların oluşması beklenecek.

Galatasaray'ın transfer operasyonunda ilk etapta santrfor, 10 numara ve kanat mevkilerindeki eksikleri gidermesi, ardından ise stoper transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırması planlanıyor.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray