Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında hücum hattına yaratıcı bir isim kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yeniden Arjantinli yıldız Thiago Almada yer aldı. Daha önce de gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin beğendiği isimler arasında bulunurken, kulübün transfer listesindeki öncelikli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Thiago Almada

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ Takvim'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir takip ettiği Thiago Almada için Galatasaray, geçen sezonun ara transfer döneminde de girişimlerde bulunmuştu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamış ve transfer gerçekleşmemişti. Yeni sezon öncesinde hücum hattına farklı özelliklere sahip bir oyuncu arayan sarı-kırmızılıların, Arjantinli futbolcuyu yeniden gündemine aldığı ifade edildi.