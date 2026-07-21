Galatasaray Singo için kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı!
Inter, Wilfried Singo için 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus içeren teklif hazırladı. Galatasaray yönetimi ise Fildişi Sahilli futbolcu için 40 milyon Euro'nun altındaki önerilere sıcak bakmıyor.
Galatasaray'da Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili transfer hareketliliği yaşanıyor.
Geçen sezon Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Fildişi Sahilli sağ bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklendiği kadar düzenli forma şansı bulamadı.
Dünya Kupası sırasında bir kez daha sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun yaşadığı bu süreç, sarı-kırmızılıların yüksek bonservis hedefini de sekteye uğrattı.
INTER'DEN İLK HAMLE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Wilfried Singo transferi için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 30 milyon Euro garanti bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Inter'in sağ bek rotasyonunu güçlendirmek istediği ve Singo'yu listenin üst sıralarında tuttuğu belirtildi.
YÖNETİM 40 MİLYON EURO'DA ISRARCI
Galatasaray yönetimi ise gelen teklifi yeterli bulmuyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo'yu 35 milyon Euro'luk pakete satmayı düşünmediği öğrenildi.
Yönetimin, oyuncu için en az 40 milyon Euro garanti bonservis içeren teklifleri değerlendirmeye alacağı, bu rakamın altındaki önerilere ise kapıları kapattığı ifade edildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin, Inter'in teklifini revize etmesi halinde yeni bir aşamaya taşınabileceği belirtiliyor.