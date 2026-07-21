Galatasaray Singo için kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı!

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçen sezon Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Fildişi Sahilli sağ bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklendiği kadar düzenli forma şansı bulamadı. Dünya Kupası sırasında bir kez daha sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun yaşadığı bu süreç, sarı-kırmızılıların yüksek bonservis hedefini de sekteye uğrattı.

Wilfried Singo

INTER'DEN İLK HAMLE İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Wilfried Singo transferi için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 30 milyon Euro garanti bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. Inter'in sağ bek rotasyonunu güçlendirmek istediği ve Singo'yu listenin üst sıralarında tuttuğu belirtildi.