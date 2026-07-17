CANLI | Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor.

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Eminevim Ümraniyespor 1-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Gol: Mustafa Eser (dk. 13)

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında genç ve yeni isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Djokanovic, Soukou, Yusuf Deniz Şaş, Melih Bostan.

Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Arda, Eyüp, Kazımcan, Sara, İlkay, Nhaga, Berat, Can Armando, Ada Yüzgeç.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lesley Ugochukwu ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.