CANLI | Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 21.00’de başlayan mücadelede Okan Buruk’un sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları Takvim.com.tr’de.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.
CANLI SKOR
Eminevim Ümraniyespor 1-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)
Gol: Mustafa Eser (dk. 13)
GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında genç ve yeni isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Djokanovic, Soukou, Yusuf Deniz Şaş, Melih Bostan.
Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Arda, Eyüp, Kazımcan, Sara, İlkay, Nhaga, Berat, Can Armando, Ada Yüzgeç.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lesley Ugochukwu ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
AVUSTURYA KAMPI 23 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Galatasaray, İstanbul'daki hazırlıklarının ardından 23 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, Avusturya kampında İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.
SON PROVA VILLARREAL'E KARŞI
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını RAMS Park'ta Villarreal'e karşı oynayacak.