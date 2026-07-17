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CANLI | Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 21.00’de başlayan mücadelede Okan Buruk’un sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları Takvim.com.tr’de.

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CANLI | Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.

CANLI | Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında-2

CANLI SKOR

Eminevim Ümraniyespor 1-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Gol: Mustafa Eser (dk. 13)

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında genç ve yeni isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Djokanovic, Soukou, Yusuf Deniz Şaş, Melih Bostan.

Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Arda, Eyüp, Kazımcan, Sara, İlkay, Nhaga, Berat, Can Armando, Ada Yüzgeç.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lesley Ugochukwu ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

CANLI | Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında-3

AVUSTURYA KAMPI 23 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Galatasaray, İstanbul'daki hazırlıklarının ardından 23 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, Avusturya kampında İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

SON PROVA VILLARREAL'E KARŞI

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını RAMS Park'ta Villarreal'e karşı oynayacak.

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