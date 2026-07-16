Okan Buruk’tan transfer ve Icardi mesajı: Görüştüğümüz oyuncular var

Okan Buruk’tan Icardi’ye veda mesajı: Ona layık bir gece hazırlayacağız (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

ICARDI'YE ÖZEL VEDA MESAJI

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yolların ayrılmasından dolayı hüzünlendiklerini ve farklı duygular yaşadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil bence ikondur. Galatasaray için ikondur. Her zaman Galatasaray'ın başarısı için hem saha içinde hem saha dışında çok büyük hizmet verdi. 4 yıllık şampiyonlukta saha içindeki performansı çok önemliydi. Sakatlandığı 1 sezon var, 3 sezonda da çok iyi performans verdi, hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli ve değerliydi. Bu tür ayrılıkları zor oluyor. Geçen sene bunu Muslera ve Mertens ile yaşamıştık. Bu hepimizi üzen tarafı.

Burada hepimiz gelip, geçiciyiz, ben de dahil olmak üzere. Aslolan Galatasaray. Galatasaray dışındaki hiçbir şeye kalıcı değil. Hepimiz görevimizi yapıyoruz, görevimizi yaptıktan sonra gidiyoruz. Burada bıraktığımız iz çok önemli. Icardi çok iyi bir iz bıraktı. 7'den 77'ye herkesi kendine hayran etti, birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bundan sonra da yapamaya devam edecek. Her zaman bizim bir parçamız olmaya devam edecek. Maalesef böyle bir ayrılık yaşandı. Başkanımız mayıs ayında lig bittikten sonra Icardi'ye yaptığı teklif vardı, yaklaşık 2 ay süre geçti. 7 Temmuz'da antrenmanlara başladık ama artık bu işi kesin bir şekilde belli olması gerekiyordu.

Dün belli oldu. Gönül isterdi Icardi ile devam edelim, onla 1 sezon daha yaşayalım ama bu gerçekleşmedi. Ona teşekkür ederim. Bizim için çok değerli. O da uygun görürse, Icardi'ye veda etme şansı olursa Galatasaraylıları mutlu edecektir, herkesi mutlu edecektir. Böyle bir şans olursa ona layık bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur.

Ona tam doyamadık ama bu sene bu şekilde gelişti. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Her şey için Mauro Icardi'ye teşekkür ederim" diye konuştu.