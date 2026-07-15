Mauro Icardi resmen Galatasaray'dan ayrıldı

Arjantinli yıldız da daha önce yaptığı paylaşımda Galatasaray'a, Türkiye'ye ve sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etmiş; İstanbul'da geçirdiği dönemin kariyerinde futboldan çok daha büyük bir anlam taşıdığını ifade etmişti.

Mauro Icardi

GALATASARAY'DAN MAURO ICARDI PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Arjantinli süper yıldıza veda etti. Paylaşımda, "Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.

Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Sevgili Mauro,



Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.



Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.



Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar "Galatasaraylıyım." demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor…

Böyle bir aşk unutulmaz." ifadelerine yer verildi.