Mauro Icardi resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray’da dört sezon boyunca unutulmaz başarılara imza atan Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Arjantinli santrfora veda etti.
Galatasaray'ın yayımladığı veda paylaşımıyla birlikte Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki dönemi resmen tamamlandı.
Arjantinli yıldız da daha önce yaptığı paylaşımda Galatasaray'a, Türkiye'ye ve sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etmiş; İstanbul'da geçirdiği dönemin kariyerinde futboldan çok daha büyük bir anlam taşıdığını ifade etmişti.
GALATASARAY'DAN MAURO ICARDI PAYLAŞIMI
Sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Arjantinli süper yıldıza veda etti. Paylaşımda, "Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Sevgili Mauro,— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar "Galatasaraylıyım." demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz." ifadelerine yer verildi.
DÖRT SEZONDA DÖRT ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi, Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer oldu. İlk sezonundaki performansının ardından bonservisi alınan deneyimli golcü, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dört sezonda dört lig şampiyonluğu yaşadı.
Attığı kritik goller, derbi performansı ve tribünlerle kurduğu bağ sayesinde kısa sürede taraftarın en sevdiği isimlerden biri hâline gelen Icardi, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşti.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Icardi, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti.
Arjantinli santrfor, Şubat 2026'da Galatasaray formasıyla 73. golüne ulaşarak Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı ve kulüp tarihinin efsane isimleri arasına girdi.
Galatasaray'ın veda paylaşımıyla birlikte Mauro Icardi'nin 2022 yılında başlayan sarı-kırmızılı kariyeri sona erdi.