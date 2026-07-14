Okan Buruk'tan transfer mesajı! "Icardi ile ilgili gelişme olmadı"

"Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Artık dördüncü senede insanların da Galatasaray takımını, oyuncularını, teknik direktörünü, başkanımızı en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla, aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık."

"Icardi ile ilgili bir gelişme olmadı" diyen Buruk Milli Takım için ise "Millî takım her Türk insanı için çok büyük bir değer. İleride tabii ki böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı reddedemez." ifadelerini kullandı.

"Benim için büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, 4 seneyi büyük başarılarla geçmek, 4 kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarını sokakta hep başı dik gezdirmek... Yaz tatiline çıktığımızda insanların bize verdikleri geri bildirim çok değerli. Hiçbir şeyle satın alınamayacak bir şey. Ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş birisi olarak 4 seneyi tamamladım, 5'inci sezona başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Her maçı kazanarak, her maça ve kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor."

"EN ZOR ŞAMPİYONLUK SENESİ BUYDU"

"Her senenin başka hikâyesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz, son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmekti. Bu anlamda en zoru buydu."

"ELEŞTİRİ OLURSA ONLARI KARŞILAMANIZ GEREKİYOR"

"20 maç kazansanız da 21'inciyi kazanamayınca eleştiriler oluyor. Eleştirileceksiniz, bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Eleştiri olursa da bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere onları karşılamanız gerekiyor."

"ICARDI KONUSUNDA BİR GELİŞME OLMADI"

"Icardi'nin menajeriyle görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Oradaki yavaş hareket etmemize neden olan şeylerden birisi bu. Görüştüğümüz, iletişimde olduğumuz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Opsiyonları var hepsinin. Önceliğimiz, hücum hattındaki eksikliklerimiz. 2 tane kiralık oyuncu gitti. Lang ve Asprilla ayrıldı. Boey kulübüne döndü. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, istediğimiz oyuncular var."

Mauro Icardi

"CAN UZUN'U DA İSTERİM BRUNO FERNANDES'İ DE"

Okan Buruk, kendisine yöneltilen "Bruno Fernandes'i mi istersiniz yoksa Can Uzun'u mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben ikisini de isterim. Biliyorsunuz, hocalar hep ister."

GABRIEL SARA VE DAVINSON SANCHEZ'İN TAKIMDAKİ DURUMLARI

"Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu."

"Davinson'un adı Como'yla anılıyor; İtalya'da gelişmekte olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım. Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek."