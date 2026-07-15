Galatasaray transferde hedef şaşırttı! Yeni gözde Assane Diao
Galatasaray’ın Como forması giyen Assane Diao için İtalyan kulübüyle temas kurduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki kanat oyuncusu için bedelli kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif üzerinde çalıştığı belirtildi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları sürerken hücum hattı için Assane Diao ismi gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Como forması giyen 20 yaşındaki Senegalli futbolcunun transfer şartlarını araştırdığını yazdı.
GALATASARAY COMO İLE TEMASA GEÇTİ
Tuttomercato'nun, Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere dayandırdığı habere göre Galatasaray, Assane Diao için Como ile doğrudan temas kurdu. Sarı-kırmızılıların genç kanat oyuncusunu bedelli olarak kiralamayı ve anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemeyi planladığı kaydedildi. Satın alma maddesinin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hâle gelmesi de değerlendirilen seçenekler arasında gösterildi.
COMO'NUN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO
Transfer konusunda İtalyan basınında farklı bilgiler bulunuyor. Alfredo Pedullà, Galatasaray ile Como arasında henüz pazarlık aşamasına ulaşan bir sürecin bulunmadığını ve İtalyan ekibinin Assane Diao için 60 milyon euro seviyesinde bir değerleme yaptığını aktardı. Como'nun bu yüksek beklentisi, oyuncuyu kısa vadede bırakmaya sıcak bakmadığı şeklinde değerlendiriliyor.
ROMA DA DEVREDE
Assane Diao ile Galatasaray'ın yanı sıra Roma da yakından ilgileniyor. İtalyan ekibinin genç futbolcuyu hücum hattı için hazırladığı alternatif transfer listesine eklediği belirtildi. Sporting Lizbon ve Deportivo La Coruña'nın da farklı dönemlerde Diao'nun durumunu takip ettiği aktarıldı.
GEÇEN SEZON 20 MAÇA ÇIKTI
Assane Diao, sakatlıklarla mücadele ettiği 2025-2026 sezonunda Como formasıyla tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti. Serie A'da 17 kez sahaya çıkan Diao, 1075 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Diao'nun Como kariyerindeki toplam performansı ise 35 resmî maç, 10 gol ve 2 asist olarak kayıtlara geçti.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Assane Diao'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Como ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Diao, hücum hattının sağında ve santrfor pozisyonunda da forma giyebiliyor.
REAL BETIS'TEN COMO'YA TRANSFER OLDU
Senegal'de doğan ve çocukluk yıllarında İspanya'ya taşınan Diao, Real Betis altyapısında yetişti. Genç futbolcu Ocak 2025'te yaklaşık 12 milyon euro karşılığında Como'ya transfer oldu. İtalya'daki ilk yarım sezonunda 15 Serie A karşılaşmasında 8 gol atan Diao, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
GALATASARAY FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Galatasaray'ın önündeki en önemli konu, Como'nun yüksek bonservis beklentisi olacak. Sarı-kırmızılıların bu nedenle doğrudan bonservis ödemek yerine kiralama ve satın alma maddelerinden oluşan bir model üzerinde durduğu belirtiliyor. Transferin seyri, Como'nun kiralama formülüne yaklaşımı ve satın alma maddesi için talep edeceği mali şartlara göre şekillenecek.