Galatasaray transferde hedef şaşırttı! Yeni gözde Assane Diao

Assane Diao

GALATASARAY COMO İLE TEMASA GEÇTİ

Tuttomercato'nun, Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere dayandırdığı habere göre Galatasaray, Assane Diao için Como ile doğrudan temas kurdu. Sarı-kırmızılıların genç kanat oyuncusunu bedelli olarak kiralamayı ve anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemeyi planladığı kaydedildi. Satın alma maddesinin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hâle gelmesi de değerlendirilen seçenekler arasında gösterildi.

COMO'NUN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO

Transfer konusunda İtalyan basınında farklı bilgiler bulunuyor. Alfredo Pedullà, Galatasaray ile Como arasında henüz pazarlık aşamasına ulaşan bir sürecin bulunmadığını ve İtalyan ekibinin Assane Diao için 60 milyon euro seviyesinde bir değerleme yaptığını aktardı. Como'nun bu yüksek beklentisi, oyuncuyu kısa vadede bırakmaya sıcak bakmadığı şeklinde değerlendiriliyor.