Galatasaray'dan Emirhan İlkhan transferi için sürpriz hamle

Galatasaray'ın yerli oyuncu rotasyonu için Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ın durumunu değerlendirdiği öne sürüldü. Torino, geçen sezon düzenli süre alan genç futbolcunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları devam ederken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Torino forması giyen Emirhan İlkhan'ın transfer şartları hakkında araştırma yaptığını öne sürdü.