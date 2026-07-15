Galatasaray'dan Emirhan İlkhan transferi için sürpriz hamle
İtalyan basını, Galatasaray’ın Torino forması giyen Emirhan İlkhan’ın transfer koşullarını araştırdığını yazdı. Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki orta saha için İtalyan kulübüne teklif sunmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın yerli oyuncu rotasyonu için Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ın durumunu değerlendirdiği öne sürüldü. Torino, geçen sezon düzenli süre alan genç futbolcunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları devam ederken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Torino forması giyen Emirhan İlkhan'ın transfer şartları hakkında araştırma yaptığını öne sürdü.
İTALYANLARDAN GALATASARAY İDDİASI
Tuttosport'un haberine göre Galatasaray, orta saha rotasyonunu genişletmek amacıyla Emirhan İlkhan'ın Torino'daki durumunu değerlendirdi.
Sarı-kırmızılıların oyuncunun sözleşmesi, bonservis koşulları ve Torino'nun transfer planı hakkında bilgi topladığı ancak İtalyan ekibine teklif sunmadığı aktarıldı.
22 MAÇTA 2 GOL ATTI
Emirhan İlkhan, 2025-2026 sezonunda Torino formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev aldı.
Genç futbolcu, Serie A'da 19 maçta 1 gol ve 2 asist üretirken İtalya Kupası'nda çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Böylece sezonu toplam 22 maç ve 2 golle tamamladı.
Emirhan, İtalya Kupası son 16 turunda Roma karşısında attığı golle Torino'nun 3-2'lik galibiyetine katkı sağladı. Serie A'da daha fazla süre almaya başladığı 2026 yılındaki performansı, sözleşmesinin uzatılmasında belirleyici oldu.