Galatasaray'dan çılgın transfer planı: Federico Valverde! Muslera ve Torreira devrede

İddialara göre, İspanyol ekibinde geleceği netlik kazanmayan 27 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü masaya yatırıldı.

Federico Valverde

REAL MADRID İLE TEMAS KURULDU

Haberlere göre Galatasaray yönetimi, Haziran 2029'a kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanma ihtimalini değerlendirmek amacıyla İspanyol kulübüne görüşmelere açık olduklarını iletti.

Hem merkez orta sahada hem de sağ kanatta görev yapabilen Uruguaylı futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor.