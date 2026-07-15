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Galatasaray'dan çılgın transfer planı: Federico Valverde! Muslera ve Torreira devrede

Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Federico Valverde için kiralama seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Uruguaylı yıldızın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Fernando Muslera ile Lucas Torreira'nın da transfer sürecinde oyuncuyla temas kurduğu iddia edildi.

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Galatasaray'dan çılgın transfer planı: Federico Valverde! Muslera ve Torreira devrede

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

İddialara göre, İspanyol ekibinde geleceği netlik kazanmayan 27 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü masaya yatırıldı.

Federico ValverdeFederico Valverde
REAL MADRID İLE TEMAS KURULDU

Haberlere göre Galatasaray yönetimi, Haziran 2029'a kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanma ihtimalini değerlendirmek amacıyla İspanyol kulübüne görüşmelere açık olduklarını iletti.

Hem merkez orta sahada hem de sağ kanatta görev yapabilen Uruguaylı futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor.

Federico ValverdeFederico Valverde
MUSLERA VE TORREIRA'DAN TRANSFER HAMLESİ

Transfer sürecinde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Fernando Muslera ile Lucas Torreira'nın da devreye girdiği iddia edildi.

İki futbolcunun, milli takımdan arkadaşları olan Valverde ile görüşerek Galatasaray'daki takım ortamı, kulüp yapısı ve hedefleri hakkında bilgi verdiği öne sürüldü.

Federico ValverdeFederico Valverde
Dünya Kupası sürecinde Uruguay Milli Takımı ile istediği sonucu alamayan Valverde'nin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki dönemde netleştirmesi beklenirken, Galatasaray cephesi kiralama ihtimalini yakından takip ediyor.

Öte yandan Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun transferi konusunda son kararın İspanyol kulübünün vereceği değerlendirme doğrultusunda şekilleneceği ifade ediliyor.

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