Galatasaray için flaş iddia: Dani Olmo'dan ret yanıtı geldi

Dani Olmo

GALATASARAY İÇİN DANI OLMO İDDİASI

TransferFeed'de yer alan habere göre Galatasaray, hücum hattını üst düzey bir oyuncuyla güçlendirmek amacıyla Dani Olmo için girişimde bulundu. Sarı-kırmızılıların özellikle 10 numara ve kanat bölgelerinde görev yapabilen, teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu aradığı belirtildi. Bu doğrultuda Barcelona'nın 28 yaşındaki oyuncusunun transfer listesindeki isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

OLMO'DAN OLUMSUZ YANIT

Haberde Galatasaray'ın Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için nabız yokladığı ancak İspanyol futbolcunun bu girişime olumlu yanıt vermediği iddia edildi.