Galatasaray Lesley Ugochukwu’yu duyurdu! İşte geliş saati
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesini Lesley Ugochukwu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Ugochukwu'nun bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceği açıklandı.
Yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, transfer dönemindeki ilk hamlesini orta saha bölgesine yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu İngiltere'de geçiren Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun transferinde anlaşmaya vardı.
TRANSFER KİRALIK FORMÜLÜYLE GERÇEKLEŞTİ
Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu da içeren kiralık anlaşmayla kadrosuna dahil etti. Fizik gücü ve savunma yönüyle öne çıkan Ugochukwu'nun, teknik ekibin yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Geçen sezon Burnley formasıyla görev yapan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev alarak düzenli forma şansı buldu. Genç yaşına rağmen İngiltere'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Transfer sürecini tamamlayan Lesley Ugochukwu'nun bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak olan Fransız orta saha oyuncusunun, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın yeni sezon kampına katılması bekleniyor.