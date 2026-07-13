Galatasaray Lesley Ugochukwu’yu duyurdu! İşte geliş saati

Yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, transfer dönemindeki ilk hamlesini orta saha bölgesine yaptı.

Lesley Ugochukwu

TRANSFER KİRALIK FORMÜLÜYLE GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu da içeren kiralık anlaşmayla kadrosuna dahil etti. Fizik gücü ve savunma yönüyle öne çıkan Ugochukwu'nun, teknik ekibin yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Geçen sezon Burnley formasıyla görev yapan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev alarak düzenli forma şansı buldu. Genç yaşına rağmen İngiltere'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.