Serie A ekiplerinden Como Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor: Teklif 25 milyon euroya çıktı! Galatasaray bırakmıyor
Galatasaray'ın savunmadaki kilit isimlerinden Davinson Sanchez'e Serie A ekibi Como'nun ilgisi sürüyor. İtalyan kulübünün teklifini yükselttiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Kolombiyalı stoper için belirlediği bonservis beklentisi de ortaya çıktı.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları devam ederken, Davinson Sanchez'in geleceğine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki en önemli isimlerinden biri olarak görülen Kolombiyalı futbolcuya Serie A temsilcisi Como'nun ilgisinin sürdüğü öne sürüldü.
İddiaya göre deneyimli stoper, İtalya'dan gelen teklifi değerlendirmeye olumlu yaklaşıyor ve kariyerini Serie A'da sürdürme seçeneğini masada tutuyor.
COMO TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Como, Davinson Sanchez transferi için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Galatasaray'a 20 milyon euro seviyesinde teklif sunan İtalyan ekibinin, teklifini 25 milyon euro artı bonuslara yükselttiği belirtildi.
Kulübün, transferi sonuçlandırabilmek adına mali şartları iyileştirdiği ve görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Davinson Sanchez'in de Serie A'da forma giyme ihtimalini değerlendirmek istediği aktarıldı.
GALATASARAY'IN TAVRI NET
Galatasaray cephesinin ise Kolombiyalı savunmacının ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olarak gördüğü Davinson Sanchez'in takımda tutulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Yönetimin, oyuncu için 35 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği ve bu rakamın altındaki önerilere onay vermeyeceği belirtildi.
ALTERNATİFLERE BAKILIYOR
Öte yandan sarı-kırmızılıların, olası bir ayrılık senaryosunu da göz ardı etmediği aktarıldı.
Davinson Sanchez'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı savunma hattına yapılabilecek takviyeler için alternatif stoper adayları üzerinde çalışmaların başladığı ve transfer listesinin bu doğrultuda şekillendirildiği ifade edildi.