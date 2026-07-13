Serie A ekiplerinden Como Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor: Teklif 25 milyon euroya çıktı! Galatasaray bırakmıyor

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları devam ederken, Davinson Sanchez'in geleceğine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki en önemli isimlerinden biri olarak görülen Kolombiyalı futbolcuya Serie A temsilcisi Como'nun ilgisinin sürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre deneyimli stoper, İtalya'dan gelen teklifi değerlendirmeye olumlu yaklaşıyor ve kariyerini Serie A'da sürdürme seçeneğini masada tutuyor.

Davinson Sanchez

COMO TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ Como, Davinson Sanchez transferi için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Galatasaray'a 20 milyon euro seviyesinde teklif sunan İtalyan ekibinin, teklifini 25 milyon euro artı bonuslara yükselttiği belirtildi. Kulübün, transferi sonuçlandırabilmek adına mali şartları iyileştirdiği ve görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Davinson Sanchez'in de Serie A'da forma giyme ihtimalini değerlendirmek istediği aktarıldı.