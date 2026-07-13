Galatasaray Dani Olmo'yu istedi! İspanyol yıldızdan yanıt geldi
Galatasaray’ın, Barcelona forması giyen Dani Olmo’yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. TransferFeed’de yer alan iddiaya göre 28 yaşındaki İspanyol yıldız, sarı-kırmızılıların girişimine olumlu yanıt vermedi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Barcelona forması giyen İspanyol yıldız Dani Olmo'nun durumunu araştırdığı öne sürüldü.
GALATASARAY İÇİN DANI OLMO İDDİASI
TransferFeed'de yer alan habere göre Galatasaray, hücum hattını üst düzey bir oyuncuyla güçlendirmek amacıyla Dani Olmo için girişimde bulundu. Sarı-kırmızılıların özellikle 10 numara ve kanat bölgelerinde görev yapabilen, teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu aradığı belirtildi. Bu doğrultuda Barcelona'nın 28 yaşındaki oyuncusunun transfer listesindeki isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
OLMO'DAN OLUMSUZ YANIT
Haberde Galatasaray'ın Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için nabız yokladığı ancak İspanyol futbolcunun bu girişime olumlu yanıt vermediği iddia edildi. Transferin resmî teklif aşamasına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Galatasaray, Barcelona veya oyuncunun temsilcilerinden konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Bu nedenle gelişme, doğrulanmış transfer görüşmesi veya resmî teklif olarak değil, transfer iddiası şeklinde değerlendiriliyor.
BARCELONA İLE 2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Dani Olmo, 2024 yazında RB Leipzig'den Barcelona'ya transfer oldu. Katalan kulübü, İspanyol futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli altı yıllık sözleşme imzaladı. Olmo'nun sözleşmesinde 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Barcelona, oyuncunun transferinde RB Leipzig'e ödenen bonservis bedelini resmî açıklamasında duyurmadı. Avrupa basınında anlaşmanın 55 milyon euro garanti ücret ve 7 milyon euroya kadar çıkabilen bonuslar üzerinden yapıldığı haberleştirildi.
GEÇEN SEZON 49 MAÇA ÇIKTI
Dani Olmo, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yaptı. İspanyol futbolcu bu maçlarda 8 gol atarken 9 asist üretti. Olmo, La Liga'da çıktığı 33 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta birer gol ve asist kaydetti.
BİRDEN FAZLA POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Ana mevkisi on numara olan Dani Olmo, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Sağ ve sol kanatta oynayabilen İspanyol yıldız, gerektiğinde merkez orta saha ile forvet arkasında da kullanılabiliyor. Dar alandaki top kontrolü, ceza sahası çevresindeki pasları, şut kalitesi ve savunma hatları arasındaki hareketliliğiyle öne çıkıyor.
GALATASARAY'IN TRANSFERİ ZOR GÖRÜNÜYOR
Galatasaray'ın Dani Olmo ile ilgilendiği iddiasına rağmen transferin gerçekleşme ihtimali mevcut şartlarda düşük görünüyor. İspanyol futbolcunun uzun süreli sözleşmesi, yüksek piyasa değeri ve Barcelona'daki konumu operasyonun önündeki temel engeller arasında bulunuyor. Oyuncunun Galatasaray'ın girişimine olumsuz yanıt verdiği iddiası da sarı-kırmızılıların bu transferde ilerleme kaydedemediğini gösteriyor.