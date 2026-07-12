Davinson Sanchez Como'yu reddetmedi! Görüşmeler sürüyor
Galatasaray'da geleceği tartışılan Davinson Sanchez için transfer süreci yeni bir aşamaya girdi. İtalya Serie A ekibi Como'nun teklifini yükselttiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim ise Kolombiyalı savunmacı için belirlediği bonservis bedelinden geri adım atmayı düşünmüyor. Sanchez'in ise teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Davinson Sanchez'in geleceğine ilişkin transfer iddiaları güç kazanmaya devam ediyor.
İtalyan temsilcisi Como'nun Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı, oyuncunun da gelen teklifi değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
İtalyan kulübünün bonservis teklifini 25 milyon euro seviyesine çıkardığı öğrenildi.
TRANSFERDE 30 MİLYON EURO SINIRI
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Davinson Sanchez'in ayrılığına ancak beklentilerinin karşılanması halinde onay vereceği belirtildi.
Galatasaray'ın deneyimli savunmacı için 30 milyon euronun altında gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayı planlamadığı aktarıldı.
Yönetimin ilk hedefinin oyuncuyu kadroda tutmak olduğu, ancak futbolcunun ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde transfer görüşmelerine izin verilebileceği kaydedildi.
GARDI DEVREDE, GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK
Transfer sürecinde menajer George Gardi'nin aktif rol üstlendiği ve Como ile Galatasaray arasındaki temasların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşmasının beklendiği belirtildi.
Taraflar arasındaki bonservis farkının kapanması halinde görüşmelerin somut bir aşamaya taşınabileceği ifade ediliyor.
Galatasaray, Davinson Sanchez'i 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Bu bedelin ödemesi beş sezona yayılırken, kulübün taksit yükümlülüğü 2028 yılında sona erecek.
Kolombiyalı stoperle son yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, oyuncuya sezon başına 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödüyor.