Davinson Sanchez Como'yu reddetmedi! Görüşmeler sürüyor

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Davinson Sanchez'in geleceğine ilişkin transfer iddiaları güç kazanmaya devam ediyor. İtalyan temsilcisi Como'nun Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı, oyuncunun da gelen teklifi değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi. İtalyan kulübünün bonservis teklifini 25 milyon euro seviyesine çıkardığı öğrenildi.

Davinson Sanchez

TRANSFERDE 30 MİLYON EURO SINIRI Sarı-kırmızılı yönetimin ise Davinson Sanchez'in ayrılığına ancak beklentilerinin karşılanması halinde onay vereceği belirtildi. Galatasaray'ın deneyimli savunmacı için 30 milyon euronun altında gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayı planlamadığı aktarıldı. Yönetimin ilk hedefinin oyuncuyu kadroda tutmak olduğu, ancak futbolcunun ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde transfer görüşmelerine izin verilebileceği kaydedildi. Takvim Kaynak Tercihleri