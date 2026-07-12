Barış Alper Yılmaz'a teklif yok! Transferde sessizlik

Sarı-kırmızılı kulübe, 26 yaşındaki milli futbolcu adına mevcut transfer döneminde herhangi bir resmi teklif ulaşmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Barış Alper Yılmaz için transfer gündemi şimdilik sessizliğini koruyor.

Barış Alper Yılmaz

TRANSFERDE TAVİZ VERİLMEYECEK

Barış Alper Yılmaz, geçen sezonun ağustos ayında Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası ayrılık isteğini yönetime iletmişti. Ancak teknik heyet ve yönetim, oyuncunun takımda kalmasını isteyerek bu talebe onay vermemişti.

Yeni sezonda da Galatasaray yönetiminin yaklaşımı değişmiş değil. Ağustos ayında Barış Alper Yılmaz için yeni bir teklif gelmesi halinde, bonservis bedeline bakılmaksızın transferin veto edilmesi planlanıyor. Yönetim, milli futbolcuyu kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor.