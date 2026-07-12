Barış Alper Yılmaz'a teklif yok! Transferde sessizlik
Barış Alper Yılmaz'a yaz transfer döneminde şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadı. Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen ilgiyi geri çeviren Galatasaray yönetimi, bu yaz da milli futbolcunun ayrılığına izin vermeyi planlamıyor.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Barış Alper Yılmaz için transfer gündemi şimdilik sessizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılı kulübe, 26 yaşındaki milli futbolcu adına mevcut transfer döneminde herhangi bir resmi teklif ulaşmadığı öğrenildi.
TRANSFERDE TAVİZ VERİLMEYECEK
Barış Alper Yılmaz, geçen sezonun ağustos ayında Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası ayrılık isteğini yönetime iletmişti. Ancak teknik heyet ve yönetim, oyuncunun takımda kalmasını isteyerek bu talebe onay vermemişti.
Yeni sezonda da Galatasaray yönetiminin yaklaşımı değişmiş değil. Ağustos ayında Barış Alper Yılmaz için yeni bir teklif gelmesi halinde, bonservis bedeline bakılmaksızın transferin veto edilmesi planlanıyor. Yönetim, milli futbolcuyu kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor.
GEÇEN SEZONUN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 49 resmi maçta görev yapan Barış Alper Yılmaz, hücum performansıyla dikkat çekti.
Milli futbolcu sezonu 12 gol ve 16 asistle tamamlarken, teknik ekibin yeni sezon planlamasında da kilit oyuncular arasında yer aldı.
Bu nedenle sarı-kırmızılı kulüp, transfer döneminin ilerleyen bölümünde gelebilecek tekliflere rağmen oyuncunun ayrılığına onay vermeyi düşünmüyor.