Gabriel Sara için Galatasaray kararını verdi
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken Gabriel Sara'nın geleceği de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı orta saha için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde masaya oturmayı değerlendiriyor.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılabilecek oyuncular da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu isimlerin başında gelen Gabriel Sara için yönetimin yol haritası büyük ölçüde şekillendi. Teknik ekibin gelecek sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı futbolcunun, ancak beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verilecek.
GABRIEL SARA İÇİN PREMİER LİG İLGİSİ
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Gabriel Sara'nın, bu süreçte transfer piyasasında geri planda kaldığı belirtildi. Buna rağmen İngiltere Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki orta sahayı izlemeyi sürdürdüğü ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri değerlendirmeye hazır durumda bulunuyor.
30 MİLYON EURO SINIRINDA GÖRÜŞME MASASI
Sarı-kırmızılı yönetim, Gabriel Sara'nın bonservisini düşük bir bedelle bırakmayı düşünmüyor. Yönetimin, yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif ulaşması halinde transfer görüşmelerine başlamaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu rakamın altında kalacak tekliflerin ise değerlendirmeye alınmasının zor olduğu belirtiliyor.
Beklenen seviyede bir teklif gelmemesi durumunda Galatasaray, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Brezilyalı orta saha ile yeni sezonda yoluna devam edecek. Yönetim, hem oyuncunun sahadaki katkısını hem de gelecekte oluşabilecek bonservis değerini dikkate alarak süreci bu doğrultuda yönetmeyi planlıyor.