Gabriel Sara için Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılabilecek oyuncular da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu isimlerin başında gelen Gabriel Sara için yönetimin yol haritası büyük ölçüde şekillendi. Teknik ekibin gelecek sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı futbolcunun, ancak beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verilecek.

GABRIEL SARA İÇİN PREMİER LİG İLGİSİ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Gabriel Sara'nın, bu süreçte transfer piyasasında geri planda kaldığı belirtildi. Buna rağmen İngiltere Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki orta sahayı izlemeyi sürdürdüğü ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri değerlendirmeye hazır durumda bulunuyor.