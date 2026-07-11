Can Uzun için rekor plan! Galatasaray'dan 40 milyon euroluk hamle

Sarı-kırmızılıların, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Bu hamleyle birlikte transfer bütçesinde önemli bir alan açan yönetimin rotasını Can Uzun'a çevirdiği ifade edildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelikli gündem maddelerinden biri orta saha olurken, yönetimin bu bölgedeki planını değiştirdiği belirtildi.

Orta saha transferinde kiralama formülünü tercih eden Galatasaray'ın, elinde kalan bütçeyi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun'un transferine ayırdığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, önümüzdeki günlerde Alman kulübüne bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euroya ulaşan resmi bir teklif sunmayı planladığı öne sürüldü.

Can Uzun

ROMA DA DEVREYE GİRDİ

Can Uzun'a Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisinin artması, Galatasaray'ın süreci hızlandırmasında etkili oldu. Daha önce Milan ve Napoli'nin gündemine gelen genç oyuncu için Roma'nın da devreye girdiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin transfer yarışında avantajını kaybetmemek adına kısa süre içinde resmi adım atmayı hedeflediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray