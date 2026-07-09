Davinson Sanchez için karar verildi: Galatasaray kapıyı kapattı
Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren Davinson Sanchez için Galatasaray yönetimi son kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Inter ve Como'nun ilgisine rağmen deneyimli savunmacıyı satış listesine koymadı.
Dünya Kupası'nda Kolombiya'nın İsviçre'ye elenmesiyle turnuvaya veda etmesinin ardından Davinson Sanchez, gösterdiği başarılı performans sayesinde transfer piyasasının en çok konuşulan savunmacılarından biri haline geldi.
Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği tecrübeli stoper için en ciddi girişimler Serie A temsilcileri Inter ve Como'dan geldi. Ancak Galatasaray yönetimi, savunmanın önemli ismiyle ilgili kararını net şekilde ortaya koydu.
DAVINSON SANCHEZ İÇİN SATIŞ PLANI YOK
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Davinson Sanchez'i gelecek sezonun kadro planlamasının merkezinde görüyor. Abdülkerim Bardakcı ile oluşturduğu savunma hattıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Kolombiyalı futbolcu için gelen tekliflere olumlu yaklaşılmaması kararlaştırıldı.
Galatasaray'ın, oyuncuyla ilgilenen kulüplere "Satılık değil" yanıtını verdiği ve transfer görüşmelerine kapıyı kapattığı öğrenildi. Böylece savunmadaki istikrarın korunması hedeflenirken, Sanchez'in yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
INTER VE COMO'NUN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERMEDİ
Davinson Sanchez için uzun süredir temaslarını sürdüren Como'nun menajerler aracılığıyla Galatasaray'a 20 milyon euro seviyesinde bir teklif ilettiği belirtildi.
Inter'in ise Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından transfer şartlarını görüşmek üzere resmi girişimde bulunmayı planladığı ifade edildi. Ancak Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kesin olarak satış listesine koymama kararı almasıyla birlikte iki İtalyan kulübünün de transfer girişimleri şimdilik sonuçsuz kaldı.
2023 yılında Galatasaray'a katılan Davinson Sanchez'in sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kolombiyalı stoperin yıllık 4,5 milyon euro garanti ücret kazandığı öğrenilirken, mevcut kontratı ve yönetimin kararlı tutumu nedeniyle oyuncunun yeni sezonda da Galatasaray savunmasının değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.