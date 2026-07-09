Davinson Sanchez için karar verildi: Galatasaray kapıyı kapattı

Dünya Kupası'nda Kolombiya'nın İsviçre'ye elenmesiyle turnuvaya veda etmesinin ardından Davinson Sanchez, gösterdiği başarılı performans sayesinde transfer piyasasının en çok konuşulan savunmacılarından biri haline geldi. Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği tecrübeli stoper için en ciddi girişimler Serie A temsilcileri Inter ve Como'dan geldi. Ancak Galatasaray yönetimi, savunmanın önemli ismiyle ilgili kararını net şekilde ortaya koydu.

Davinson Sanchez

DAVINSON SANCHEZ İÇİN SATIŞ PLANI YOK Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Davinson Sanchez'i gelecek sezonun kadro planlamasının merkezinde görüyor. Abdülkerim Bardakcı ile oluşturduğu savunma hattıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Kolombiyalı futbolcu için gelen tekliflere olumlu yaklaşılmaması kararlaştırıldı. Galatasaray'ın, oyuncuyla ilgilenen kulüplere "Satılık değil" yanıtını verdiği ve transfer görüşmelerine kapıyı kapattığı öğrenildi. Böylece savunmadaki istikrarın korunması hedeflenirken, Sanchez'in yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Takvim Kaynak Tercihleri