Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha listesinde yer alan isimlerden biri olan Ilaix Moriba için Avrupa'dan önemli bir rakip ortaya çıktı.

Celta Vigo Ilaix Moriba'yı iyi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor ASTON VILLA DEVREYE GİRDİ İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig temsilcisi Aston Villa da Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'nın transferi için harekete geçti. Teknik direktör Unai Emery'nin, 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcunun performansını beğendiği ve transferine onay verdiği belirtildi.