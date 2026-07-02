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Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ilaix Moriba için Aston Villa da devreye girdi. İngiliz ekibinin yaptığı ilk teklifin Celta Vigo'nun beklentisinin altında kaldığı öğrenildi.

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Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha listesinde yer alan isimlerden biri olan Ilaix Moriba için Avrupa'dan önemli bir rakip ortaya çıktı.

Celta Vigo Ilaix Moriba'yı iyi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyorCelta Vigo Ilaix Moriba'yı iyi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor

ASTON VILLA DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig temsilcisi Aston Villa da Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'nın transferi için harekete geçti. Teknik direktör Unai Emery'nin, 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcunun performansını beğendiği ve transferine onay verdiği belirtildi.

Aston Villa Ilaix Moriba ile ilgileniyorAston Villa Ilaix Moriba ile ilgileniyor

İLK TEKLİF YETERSİZ KALDI

Habere göre Aston Villa'nın Celta Vigo'ya yaptığı ilk teklif, İspanyol ekibinin belirlediği bonservis beklentisinin altında kaldı. Celta Vigo yönetiminin, sportif direktör Marco Garcés'in belirlediği şartlarda ısrarcı olduğu ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

Ilaix Moriba Galatasaray'ın listeisndeIlaix Moriba Galatasaray'ın listeisnde

CELTA VIGO ALTERNATİF ARIYOR

İspanyol temsilcisinin, Moriba'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak orta saha için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı aktarıldı. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan genç orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı-5 Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı-6 Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı-7
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