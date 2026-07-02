Galatasaray'a Ilaix Moriba transferinde Aston Villa sürprizi! İlk teklif yapıldı
Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ilaix Moriba için Aston Villa da devreye girdi. İngiliz ekibinin yaptığı ilk teklifin Celta Vigo'nun beklentisinin altında kaldığı öğrenildi.
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha listesinde yer alan isimlerden biri olan Ilaix Moriba için Avrupa'dan önemli bir rakip ortaya çıktı.
ASTON VILLA DEVREYE GİRDİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig temsilcisi Aston Villa da Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'nın transferi için harekete geçti. Teknik direktör Unai Emery'nin, 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcunun performansını beğendiği ve transferine onay verdiği belirtildi.
İLK TEKLİF YETERSİZ KALDI
Habere göre Aston Villa'nın Celta Vigo'ya yaptığı ilk teklif, İspanyol ekibinin belirlediği bonservis beklentisinin altında kaldı. Celta Vigo yönetiminin, sportif direktör Marco Garcés'in belirlediği şartlarda ısrarcı olduğu ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
CELTA VIGO ALTERNATİF ARIYOR
İspanyol temsilcisinin, Moriba'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak orta saha için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı aktarıldı. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan genç orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.