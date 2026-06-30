Galatasaray'da ilk transfer Jhon Duran! İşte anlaşma detayları
Galatasaray, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, transferin temmuz ayının ilk haftasında resmiyet kazanması bekleniyor.
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- Galatasaray, Al Nassr'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile prensip anlaşmasına vardı ve futbolcu yıllık 4 milyon euro kazanacak.
- Sarı-kırmızılı kulüp, Duran'ı 1 yıllığına bedelsiz kiralayacak ve transfer temmuz ayının ilk haftasında resmiyet kazanacak.
- Transfer, Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağından bağımsız olarak gerçekleştirilecek.
- Duran'ın tercih edilmesinde maliyet avantajı ve 23 yaş altı kontenjanına uygunluğu etkili oldu.
- Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Duran, 21 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda Jhon Duran transferinde mutlu sona yaklaştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği operasyon kapsamında sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle prensip anlaşmasına ulaştı.
Tarafların maaş konusunda da el sıkıştığı öğrenilirken, Duran'ın Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
TRANSFER FORMÜLÜ NETLEŞTİ
Sarı-kırmızılıların, bonservisi Al Nassr'da bulunan Jhon Duran'ı 1 yıllığına bedelsiz kiralamaya hazırlandığı belirtildi. Transferin, temmuz ayının ilk haftasında resmi olarak duyurulması planlanıyor.
Öte yandan yönetimin bu hamleyi, Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına bağlı olmadan gerçekleştireceği öğrenildi. Böylece Galatasaray, hücum rotasyonunu erkenden şekillendirmeyi hedefliyor.
TERCİHTE MALİYET VE YAŞ FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU
Galatasaray'ın Jhon Duran'ı tercih etmesinde oyuncunun teknik özelliklerinin yanı sıra maliyet avantajı da belirleyici oldu. Yönetim, genç golcünün takıma sağlayacağı katkının yanı sıra yaş kriterini de dikkate aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmemesi halinde Duran'ın 23 yaş altı kontenjanına uygun olması da transferde önemli bir etken olarak öne çıktı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı forvet, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asist üretti. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray derbilerindeki performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdürüyor.
Duran'ın Al Nassr'da yıllık 20 milyon euronun üzerinde maaş kazandığı belirtilirken, Galatasaray'a kiralık transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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