Icardi Galatasaray'ın teklifine dönmedi! Bir dönem sona mı eriyor?
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki mevcut sözleşme 30 Haziran Salı günü resmen sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı yeni kontrat teklifine ise Arjantinli yıldızdan henüz yanıt gelmedi.
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- Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran Salı günü sona erecek.
- Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki Arjantinli futbolcuya yeni sözleşme teklifi sundu ancak henüz yanıt alamadı.
- Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 134 maçta 77 gol atıp 25 asist yaptı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili süreçte önemli bir dönemece girildi. Sarı-kırmızılı ekiple mevcut sözleşmesi bulunan Arjantinli golcünün kontratı, 30 Haziran Salı günü itibarıyla resmen sona erecek.
Yönetim, tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme teklifini iletirken, oyuncudan henüz resmi bir geri dönüş alınmadı.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNE YANIT GELMEDİ
Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını hedefleyerek yeni sözleşme teklifini Icardi'ye sundu. Ancak deneyimli forvet, sarı-kırmızılı kulübün teklifine şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir resmi yanıt vermedi.
Bu nedenle taraflar arasındaki görüşme süreci devam ediyor.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı ekipte toplam 134 resmi karşılaşmada görev yapan Arjantinli golcü, 77 kez fileleri havalandırırken 25 de asist üretti.
Mevcut sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan Icardi'nin yeni kontrat teklifine vereceği yanıt, önümüzdeki süreçte taraflar arasındaki görüşmelerin seyrini belirleyecek.
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