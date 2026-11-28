Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken kadrodan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sınırlı süre bulan Bartuğ Elmaz'ın kiralık olarak takımdan ayrılabileceği öğrenildi.