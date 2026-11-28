Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Ocak'ta değişim olacak
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Bartuğ Elmaz'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye yapması halinde 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken kadrodan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon sınırlı süre bulan Bartuğ Elmaz'ın kiralık olarak takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
EMRE BELÖZOĞLU ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun devre arasında orta saha rotasyonunu güçlendirmek istediği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin bu bölgeye transfer yapması halinde Bartuğ Elmaz'ın kiralık olarak gönderilmesi seçenekler arasında yer alıyor.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR
23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'den bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin orta sahaya yapacağı takviye, Bartuğ Elmaz'ın sezonun ikinci yarısındaki durumunu da belirleyecek.
Genç futbolcunun olası ayrılığında kiralık transfer seçeneği üzerinde duruluyor.