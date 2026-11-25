Lukaku'nun vedasının perde arkası! Eski takım arkadaşı konuştu
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun milli takım kariyerini noktalamasının ardından eski takım arkadaşı Radja Nainggolan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Deneyimli santrforla yaklaşık bir saat telefonda konuşan Nainggolan, kararın arkasında federasyon içerisindeki bazı anlaşmazlıkların da bulunduğunu anlattı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'na veda etmesinin yankıları sürüyor. Ülkesinin formasını 16 yıl boyunca giyen 33 yaşındaki santrforun eski takım arkadaşı Radja Nainggolan, golcü futbolcuyla yaptığı özel görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
BİR SAAT TELEFONDA KONUŞTULAR
Ongefilterd adlı podcast programına katılan Nainggolan, Lukaku ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Eski Belçikalı futbolcu, Fenerbahçeli santrforun milli takım içerisinde bazı isimlerle sorunlar yaşadığını ve bunları ilerleyen dönemde kendisinin anlatacağını söyledi.
KIRGINLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI
Nainggolan, Lukaku'nun yaşadığı süreç hakkında konuşarak, "Pek çok konuda biraz kırgın, hayal kırıklığına uğramış ve öfkeliydi." ifadelerini kullandı.
BELÇİKA'DAN DÖNÜŞ MESAJI
Belçika Futbol Federasyonu yöneticisi Simon Mignolet de Lukaku'nun milli takımı bırakma kararını değerlendirdi. Deneyimli santrforun kararının yalnızca son iki karşılaşmada yaşananlarla ilgili olmadığını anlatan Mignolet, futbolcunun fikrini değiştirmesi halinde milli takımın kapılarının kendisine açık olduğunu söyledi.
KOMPANY DE KONUŞTU
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ise eski takım arkadaşının Belçika futbolunun efsaneleri arasında yer aldığını vurguladı. Lukaku'nun milli takım kariyerini 94 golle tamamladığını hatırlatan Alman ekibinin çalıştırıcısı, golcü futbolcunun Eden Hazard gibi isimlerle birlikte anılmayı hak ettiğini söyledi.
16 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALADI
Romelu Lukaku, 16 Kasım'da yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırmıştı. Belçika'yı dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil eden deneyimli santrfor, veda mesajında takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve taraftarlara teşekkür etmişti.