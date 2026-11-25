Romelu Lukaku kısa süre önce Belçika Milli Takımı kariyerine son verdi. (Fotoğraf: AA)

BİR SAAT TELEFONDA KONUŞTULAR

Ongefilterd adlı podcast programına katılan Nainggolan, Lukaku ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Eski Belçikalı futbolcu, Fenerbahçeli santrforun milli takım içerisinde bazı isimlerle sorunlar yaşadığını ve bunları ilerleyen dönemde kendisinin anlatacağını söyledi.

KIRGINLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI

Nainggolan, Lukaku'nun yaşadığı süreç hakkında konuşarak, "Pek çok konuda biraz kırgın, hayal kırıklığına uğramış ve öfkeliydi." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DAN DÖNÜŞ MESAJI

Belçika Futbol Federasyonu yöneticisi Simon Mignolet de Lukaku'nun milli takımı bırakma kararını değerlendirdi. Deneyimli santrforun kararının yalnızca son iki karşılaşmada yaşananlarla ilgili olmadığını anlatan Mignolet, futbolcunun fikrini değiştirmesi halinde milli takımın kapılarının kendisine açık olduğunu söyledi.