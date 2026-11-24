Shakhtar Donetsk'in turnuvadaki yolculuğunu sürdürmek istediğini vurgulayan Turan, mücadeleyi kulübünün hedefleri açısından önemli bir sınav olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe karşılaşmasının kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Arda Turan, kişisel duygularından önce Shakhtar Donetsk'in hedeflerine odaklandığını belirtti.

Sarı-lacivertlilerin kadro kalitesine ve teknik heyetine dikkat çeken Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini, Fenerbahçe karşılaşmasının önemini ve taraftarlara yönelik mesajlarını paylaştı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: AA)

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN HEYECANLI VE ÜMİTLİYİZ"

Arda Turan, Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Mücadeleye hazırlandıklarını ifade eden genç teknik adam, "Fenerbahçe maçı için heyecanlı ve ümitliyiz" sözlerini kullandı.

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını ancak sahada kendi futbol anlayışlarını ortaya koymak istediklerini anlatan Turan, karşılaşmada geri adım atmayı düşünmediklerini vurguladı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNA VE TEKNİK HEYETİNE ÖVGÜ

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularına dikkat çeken Arda Turan, Fenerbahçe'nin başarılı bir teknik heyete sahip olduğunu belirtti.

Rakibinin teknik direktörünün ayrıntılara önem verdiğini ifade eden Turan, Fenerbahçe kadrosunda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış futbolcuların bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu seviyedeki oyuncuların en küçük fırsatları bile değerlendirebileceğine dikkat çeken genç çalıştırıcı, takımının karşılaşmanın her bölümünde konsantrasyonunu koruması gerektiğini ifade etti.

Arda Turan, atılan ve yenilen gollerin yanı sıra kazanılan her puanın önemine işaret ederek maçın bütün anlarını doğru yönetmeleri gerektiğini vurguladı.

"İLK 24'E GİREBİLİRSEK BİR HAYAL OLACAK"

Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Arda Turan, lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlamanın kulüp açısından büyük bir başarı olacağını söyledi.

Oyuncularının turnuvada ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu belirten Turan, karşılaşmaları tek tek değerlendirdiklerini ve hedefledikleri futbolu sahaya yansıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Genç çalıştırıcı, Ukrayna halkının yaşadığı zorlukları da hatırlatarak takımının sahada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi.