Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'ya sürpriz teklif! Ayrılık kapıda
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku'ya eski kulübü Anderlecht talip oldu. Belçika temsilcisinin deneyimli santrforu yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sezon başında hücum hattını güçlendirmek için kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun geleceğine ilişkin Belçika basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli ekipte istediği performansı sergileyemeyen yıldız futbolcu için eski kulübü Anderlecht devreye girmeye hazırlanıyor.
ANDERLECHT'İN HEDEFİ LUKAKU
Belçika basınından La Capitale'in haberine göre Anderlecht, Romelu Lukaku'yu yeniden renklerine bağlamak istiyor.
Belçika temsilcisi, profesyonel kariyerine Anderlecht'te başlayan deneyimli golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönmesini hedefliyor.
TRANSFER İÇİN YAZI BEKLEYECEK
Lukaku'nun maliyetini yüksek bulan Anderlecht, ocak ayında transfer girişiminde bulunmayı düşünmüyor.
Belçika ekibinin planı, yaz transfer döneminde tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak. Taraflar arasında ise henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.
17 MAÇTA TEK GOL ATTI
Fenerbahçe'nin gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olması hedeflenen Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla beklenen skor katkısını veremedi.
Belçikalı santrfor, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol atarken 3 de asist yaptı.