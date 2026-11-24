

17 MAÇTA TEK GOL ATTI

Fenerbahçe'nin gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olması hedeflenen Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla beklenen skor katkısını veremedi.

Belçikalı santrfor, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

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