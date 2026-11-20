İspanya La Liga ekibi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattı. 2023 yılında Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan 21 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bir tebrik mektubu yayımladı.





AZİZ YILDIRIM'DAN ARDA GÜLER'E ÖZEL MESAJ Arda Güler'in yeni sözleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Aziz Yıldırım, milli futbolcunun başarısının çalışma, azim ve fedakârlığının karşılığı olduğunu ifade etti. Yıldırım, mektubunda Arda Güler'in hem Fenerbahçe'deki döneminde hem de uluslararası arenadaki performansını takdirle takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler,



Real Madrid Kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum.



Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.



Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem Kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz.



İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.



Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikayeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.



Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz."