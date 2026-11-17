Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takımın önemli isimlerinden Vedat Muriç hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Mallorca'dan sarı-lacivertli ekibe dönen Kosovalı golcü, İspanya La Liga temsilcisi Valencia'nın transfer gündemine girdi. İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre Valencia, ocak ayında hücum hattına takviye yapmak için Vedat Muriç'i kadrosuna katmayı hedefliyor. İspanyol kulübünün, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki santrfor için kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.

VALENCIA'DAN VEDAT MURİÇ HAMLESİ

Valencia, ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktör Braulio Vazquez'in yürüttüğü transfer planlamasında Vedat Muriç, öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kosovalı futbolcunun İspanya'da geçirdiği başarılı dönem ve ceza sahasındaki etkinliğinin, Valencia'nın ilgisinde etkili olduğu belirtildi. El Gol Digital'in haberinde, Muriç'in teknik heyetin aradığı santrfor profiline uygun olduğu ancak transferin gerçekleşmesinin kolay görünmediği ifade edildi.