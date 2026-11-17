Fenerbahçe'nin golcüsünü LaLiga'dan istiyorlar! Tüm şartlar zorlanacak
Fenerbahçe'nin sezon başında Mallorca'dan 15,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriç için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Valencia'nın 32 yaşındaki golcüyü ocak ayında kiralamak istediği belirtildi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Javier Aguirre'nin Mallorca'dan eski öğrencisi olan Muriç'i yeniden kadrosunda görmek istediği, transferin ise sarı-lacivertlilerin tutumuna bağlı olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takımın önemli isimlerinden Vedat Muriç hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Mallorca'dan sarı-lacivertli ekibe dönen Kosovalı golcü, İspanya La Liga temsilcisi Valencia'nın transfer gündemine girdi. İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre Valencia, ocak ayında hücum hattına takviye yapmak için Vedat Muriç'i kadrosuna katmayı hedefliyor. İspanyol kulübünün, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki santrfor için kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.
VALENCIA'DAN VEDAT MURİÇ HAMLESİ
Valencia, ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktör Braulio Vazquez'in yürüttüğü transfer planlamasında Vedat Muriç, öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kosovalı futbolcunun İspanya'da geçirdiği başarılı dönem ve ceza sahasındaki etkinliğinin, Valencia'nın ilgisinde etkili olduğu belirtildi. El Gol Digital'in haberinde, Muriç'in teknik heyetin aradığı santrfor profiline uygun olduğu ancak transferin gerçekleşmesinin kolay görünmediği ifade edildi.
UMAR SADIQ'İN AYRILIK İHTİMALİ ETKİLİ
Valencia'nın Vedat Muriç'i gündemine almasının arkasında Umar Sadiq'in geleceğiyle ilgili gelişmeler bulunuyor. İspanyol kulübünün, Nijeryalı golcünün ocak ayında takımdan ayrılması halinde hücum hattında oluşabilecek boşluğu doldurmak istediği kaydedildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldızı için geçici transfer seçeneği üzerinde durulduğu belirtildi. Valencia'nın önceliği, bonservis bedeli ödemek yerine Muriç'i kiralık olarak kadroya katmak olacak.
ESKİ HOCASI YENİDEN İSTİYOR
Vedat Muriç'in Valencia'nın listesine girmesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise teknik direktör Javier Aguirre oldu. Meksikalı çalıştırıcı, Mallorca'da görev yaptığı dönemde Kosovalı futbolcuyla birlikte çalışmıştı. Aguirre, Muriç'in oyun özelliklerini ve İspanya futboluna uyumunu yakından tanıyan isimler arasında bulunuyor. İspanyol basınında yer alan haberde, bu ilişkinin Valencia'nın transfer planlamasında önemli rol oynadığı belirtildi. Kosovalı santrforun La Liga'da daha önce ortaya koyduğu performans da Valencia'nın değerlendirmesinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
TRANSFER İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Valencia'nın Vedat Muriç transferini gerçekleştirmek için bütün seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'nin sezon başında 15,5 milyon euro bonservis bedeli ödediği futbolcuyu yalnızca birkaç ay sonra kiralık olarak göndermesi kolay görünmüyor. İspanyol basınındaki habere göre anlaşmanın gerçekleşebilmesi için Muriç'in de ayrılık yönünde istekli olması ve kulüpler arasındaki görüşmeleri kolaylaştıracak bir tutum sergilemesi gerekecek. Fenerbahçe'nin ise Valencia'dan gelen ilgiye nasıl yaklaşacağı konusunda henüz doğrulanmış bir karar bulunmuyor.
FENERBAHÇE'DE 18 MAÇTA 9 GOL
Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye geri döndüğü 2026-2027 sezonunda hücumdaki performansıyla dikkat çekti. Kosovalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 18 resmî karşılaşmada görev yaptı. Muriç, bu mücadelelerde 9 gol kaydederken takım arkadaşlarına 2 de asist yaptı. Toplam 11 gole doğrudan katkı sağlayan 32 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir rol üstlendi.
MALLORCA'DAN 15,5 MİLYON EUROYA GELDİ
Vedat Muriç, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giydikten sonra Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'daki kariyerinin ardından Mallorca'ya giden Kosovalı golcü, İspanya'da yeniden çıkış yakaladı. Muriç, 2025-2026 sezonunda La Liga'da 23 gol kaydederek gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin arkasından ikinci sırada yer aldı. Mallorca formasıyla La Liga'da toplam 58 gole ulaşan santrfor, Samuel Eto'o'nun kulüp rekorunu geride bıraktı. Fenerbahçe, 2026 yazında eski futbolcusunu 15,5 milyon euro karşılığında yeniden kadrosuna kattı.
DOVBYK VE RICHARLISON DA LİSTEDE
Valencia'nın ara transfer dönemi için değerlendirdiği tek santrfor Vedat Muriç değil. İspanyol ekibinin transfer listesinde Artem Dovbyk ile Richarlison'un da yer aldığı belirtildi. Roma'dan Bologna'ya kiralanan Ukraynalı golcü Dovbyk ve Tottenham forması giyen Brezilyalı Richarlison, Valencia'nın alternatifleri arasında bulunuyor.