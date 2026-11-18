Fenerbahçe'nin yıldızı için ayrılık iddiası! Eski kulübü transfer için açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku hakkında Belçika basınından sürpriz bir iddia geldi. 33 yaşındaki golcünün futbola başladığı Anderlecht'e dönmek istediği öne sürüldü. Belçika ekibinin sportif direktörü Antoine Sibierski de yıldız futbolcunun olası dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Lukaku'nun sarı-lacivertlilerle sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlıkları sürerken Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaz aylarında Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı santrforun eski kulübü Anderlecht'e dönmek istediği iddia edildi.
Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws'un haberine göre 33 yaşındaki yıldız, profesyonel futbol kariyerine başladığı Anderlecht'e yeniden transfer olmak için fırsat kolluyor. Lukaku'nun geleceğiyle ilgili iddiaların ardından Belçika temsilcisinden de açıklama geldi.
ANDERLECHT'E DÖNÜŞ PLANI
Fenerbahçe'deki ilk sezonunu geçiren Romelu Lukaku'nun kariyerine ilişkin planları Belçika basınında yeniden gündeme geldi.
Anderlecht altyapısından yetişen ve burada gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken golcünün, kariyerinin ilerleyen döneminde eski takımına dönme düşüncesini koruduğu belirtildi.
Lukaku'nun Anderlecht'e dönüşü daha önce de gündeme gelmiş ancak futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'yi tercih etmişti.
ANDERLECHT'TEN LUKAKU AÇIKLAMASI
Transfer iddialarının ardından Anderlecht Sportif Direktörü Antoine Sibierski'nin oyuncunun dönüş ihtimaline yönelik değerlendirmesi dikkat çekti.
Sibierski, Lukaku'nun yakın dönemde eski takımına dönmek istemesi halinde bu düşüncesini açıkça ortaya koyması gerektiğini belirtti.
Belçika ekibinin, yıldız futbolcunun geri dönme ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadığı ancak transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kararı ve kulübün sportif planlamasının belirleyici olacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE 16 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Romelu Lukaku, sezon başında Napoli'den transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana kadar 16 resmî karşılaşmada forma giydi.
33 yaşındaki golcü, 630 dakika süre aldığı bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla lig ve Avrupa kupaları mücadelesinde görev yaparken ocak ayı öncesinde geleceğiyle ilgili iddiaların odağına yerleşti.
SÖZLEŞMESİNDE UZATMA OPSİYONU VAR
Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu 12 Ağustos 2026 tarihinde Napoli'den transfer etmişti.
Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcüyle bir yılı garanti, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Lukaku'nun mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi 30 Haziran 2027. Ancak Fenerbahçe'nin anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.
Bu nedenle futbolcunun sezon sonunda bonservissiz olarak ayrılması, sözleşme opsiyonunun durumuna bağlı olacak.
MİLLİ TAKIM KARARININ ARDINDAN GELDİ
Lukaku, 16 Kasım'da yaptığı açıklamayla Belçika Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu.
135 karşılaşmada 94 gol atan tecrübeli santrfor, ülkesinin millî takım tarihindeki en golcü futbolcu olarak uluslararası kariyerine veda etti.
Belçika basınındaki Anderlecht iddiası, Lukaku'nun millî takımı bırakma kararından iki gün sonra gündeme geldi.