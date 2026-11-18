Romelu Lukaku, 2026 yaz transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı golcüyü kadrosuna katarak hücum hattına deneyimli bir isim kazandırdı. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE'DE 16 MAÇTA 4 GOLE KATKI Romelu Lukaku, sezon başında Napoli'den transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana kadar 16 resmî karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki golcü, 630 dakika süre aldığı bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla lig ve Avrupa kupaları mücadelesinde görev yaparken ocak ayı öncesinde geleceğiyle ilgili iddiaların odağına yerleşti.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce İtalya'da Napoli forması giydi. Golcü futbolcunun kariyerinde Inter, Roma ve İngiltere Premier Lig ekipleri de bulunuyor. (Fotoğraf: AA)

SÖZLEŞMESİNDE UZATMA OPSİYONU VAR Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu 12 Ağustos 2026 tarihinde Napoli'den transfer etmişti. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcüyle bir yılı garanti, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Lukaku'nun mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi 30 Haziran 2027. Ancak Fenerbahçe'nin anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle futbolcunun sezon sonunda bonservissiz olarak ayrılması, sözleşme opsiyonunun durumuna bağlı olacak.