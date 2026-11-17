Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Transferde rakip çok
Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Archie Brown'un olası ayrılığına karşı alternatiflerini belirliyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri, Bahia forması giyen Luciano Juba oldu. Brezilyalı futbolcuyla Roma, Lens ve Zenit de ilgileniyor.
Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor.
Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Archie Brown'u kadrosunda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, olası bir ayrılığa karşı hazırlık yapıyor.
İngiliz futbolcunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunması nedeniyle yönetim, alternatif isimleri değerlendiriyor.
LUCIANO JUBA LİSTEDE
Archie Brown'un takımdan ayrılması durumunda sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan biri Luciano Juba oldu.
Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
AVRUPA'DAN ÜÇ KULÜP DEVREDE
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Luciano Juba'nın başka talipleri de bulunuyor. Brezilyalı sol bek için İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens ve Rusya ekibi Zenit'in de devrede olduğu belirtiliyor.
Bahia ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Luciano Juba, bu sezon ortaya koyduğu hücum performansıyla öne çıkıyor. Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 37 karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin sol bek transferindeki olası adımları ise Archie Brown'un geleceğine bağlı olacak.