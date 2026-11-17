Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Archie Brown'u kadrosunda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, olası bir ayrılığa karşı hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe 'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor.

Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Archie Brown'un takımdan ayrılması durumunda sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan biri Luciano Juba oldu.



AVRUPA'DAN ÜÇ KULÜP DEVREDE

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Luciano Juba'nın başka talipleri de bulunuyor. Brezilyalı sol bek için İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens ve Rusya ekibi Zenit'in de devrede olduğu belirtiliyor.

Bahia ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Luciano Juba, bu sezon ortaya koyduğu hücum performansıyla öne çıkıyor. Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 37 karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin sol bek transferindeki olası adımları ise Archie Brown'un geleceğine bağlı olacak.

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Luciano Juba