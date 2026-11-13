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Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Oğuz Aydın ve Archie Brown için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcunun sözleşmesini yenileyerek hem kadrosunu korumayı hem de olası transfer görüşmelerinde elini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken iki futbolcuyu takımda tutmak isteyen Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, sözleşme yenileme planını gündemine aldı.

Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak-2
OĞUZ AYDIN'A İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN İLGİ

TRT Spor'un haberine göre İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüpler, Oğuz Aydın'ın transfer durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı.

Milli futbolcunun performansını takip eden ekiplerin ilgisine rağmen henüz resmi bir teklif yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak-3
Öte yandan Archie Brown da Avrupa kulüplerinin takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, iki oyuncuya yönelik transfer ilgisi nedeniyle sözleşme konusunda adım atmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak-4
FENERBAHÇE'DEN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Aydın ve Archie Brown'un sözleşmelerini yenilemek istiyor.

Yönetimin bu kararı almasındaki temel nedenlerden biri, futbolcuların olası transferlerinde pazarlık gücünü artırmak.

Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak-5
Sarı-lacivertliler, yeni kontratlarla iki oyuncunun kadrodaki geleceğini güvence altına almayı da amaçlıyor.

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmeleri 2028 yılına kadar devam eden Oğuz Aydın ve Archie Brown için henüz yeni bir anlaşma açıklanmadı.

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