Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Kadro korunacak
Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Oğuz Aydın ve Archie Brown için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcunun sözleşmesini yenileyerek hem kadrosunu korumayı hem de olası transfer görüşmelerinde elini güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken iki futbolcuyu takımda tutmak isteyen Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, sözleşme yenileme planını gündemine aldı.
OĞUZ AYDIN'A İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN İLGİ
TRT Spor'un haberine göre İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüpler, Oğuz Aydın'ın transfer durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı.
Milli futbolcunun performansını takip eden ekiplerin ilgisine rağmen henüz resmi bir teklif yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.
Öte yandan Archie Brown da Avrupa kulüplerinin takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, iki oyuncuya yönelik transfer ilgisi nedeniyle sözleşme konusunda adım atmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'DEN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Aydın ve Archie Brown'un sözleşmelerini yenilemek istiyor.
Yönetimin bu kararı almasındaki temel nedenlerden biri, futbolcuların olası transferlerinde pazarlık gücünü artırmak.
Sarı-lacivertliler, yeni kontratlarla iki oyuncunun kadrodaki geleceğini güvence altına almayı da amaçlıyor.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmeleri 2028 yılına kadar devam eden Oğuz Aydın ve Archie Brown için henüz yeni bir anlaşma açıklanmadı.