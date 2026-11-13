Fenerbahçe 'de Oğuz Aydın ve Archie Brown 'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



OĞUZ AYDIN'A İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN İLGİ

TRT Spor'un haberine göre İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüpler, Oğuz Aydın'ın transfer durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı.

Milli futbolcunun performansını takip eden ekiplerin ilgisine rağmen henüz resmi bir teklif yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.