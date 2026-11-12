Dirk Kuyt'a sürpriz talip! İşte yeni adresi
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dirk Kuyt, Hollanda ekibi Utrecht'in teknik direktör adayları arasına girdi. Eredivisie'de kötü sonuçlar alan Utrecht'in 46 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'den ayrılığı açıklanan Dirk Kuyt'ın yeni adresi Hollanda olabilir.
Hollanda basınından Voetbal'dda yer alan habere göre Utrecht, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Kuyt'ı teknik direktörlük görevi için gündemine aldı.
Hollanda temsilcisinin, 46 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
UTRECHT'TE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE
Eredivisie'de 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Utrecht, teknik direktör Correira yönetimindeki son üç lig maçında galibiyet elde edemedi.
Alınan sonuçların ardından kulüp yönetiminin milli takım arasını teknik direktör değişikliği için değerlendirdiği aktarıldı.
DIRK KUYT İLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Haberde, Utrecht yönetiminin Dirk Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği ve Hollandalı teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.
Kulübün yeni teknik direktör konusundaki kararını bu görüşmenin ardından vereceği kaydedildi.
Teknik direktörlük kariyerine Hollanda'da başlayan Kuyt, Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Ardından Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı.
Utrecht yönetiminin, milli takım arasında teknik direktör konusunu netleştirmeyi değerlendirdiği belirtilirken Kuyt ile yapılması planlanan görüşmenin ardından göreve ilişkin kararın verilmesi öngörülüyor.