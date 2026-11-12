

Teknik direktörlük kariyerine Hollanda'da başlayan Kuyt, Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Ardından Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı.

Utrecht yönetiminin, milli takım arasında teknik direktör konusunu netleştirmeyi değerlendirdiği belirtilirken Kuyt ile yapılması planlanan görüşmenin ardından göreve ilişkin kararın verilmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe

Dirk Kuyt

Utrecht