Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in Kamara için teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.



İngiliz ekibinin, Fransız orta saha oyuncusunun olası ayrılığına karşı Milton Delgado'yu ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı aktarıldı.

Böylece 21 yaşındaki futbolcu, ara transfer dönemi öncesinde hem Fenerbahçe'nin hem de Aston Villa'nın orta saha adayları arasında yer aldı.

Milton Delgado

Fenerbahçe