Fenerbahçe'nin transferde gözü Güney Amerika'da! Premier Lig'den rakip var
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Milton Delgado'yu transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Arjantinli futbolcu için Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da devreye girdiği belirtildi.
Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle orta saha transferi için Güney Amerika pazarına yöneldi.
Brezilya Ligi'nde forma giyen Danilo ve Andre'yi gündemine alan yönetimin, Arjantin'den Milton Delgado'yu da yakın takibe aldığı öğrenildi.
BOCA JUNIORS'TA 45 MAÇA ÇIKTI
Boca Juniors altyapısından yetişen 21 yaşındaki Milton Delgado, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
Arjantin ekibinde 45 resmi karşılaşmada görev yapan genç orta saha, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Arjantin U20 Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan Delgado'nun kısa süre içerisinde A Milli Takım'a davet edilebileceği ifade ediliyor.
ASTON VILLA DA TRANSFER İÇİN DEVREDE
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Milton Delgado'ya İngiltere'den de talip çıktı.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın bir süredir gözlemcileri aracılığıyla Arjantinli futbolcuyu takip ettiği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, Boubacar Kamara'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başladı.
Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in Kamara için teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
İngiliz ekibinin, Fransız orta saha oyuncusunun olası ayrılığına karşı Milton Delgado'yu ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı aktarıldı.
Böylece 21 yaşındaki futbolcu, ara transfer dönemi öncesinde hem Fenerbahçe'nin hem de Aston Villa'nın orta saha adayları arasında yer aldı.