Fenerbahçe, bir dönem sarı-lacivertli formayı terleten ve daha sonra teknik ekipte görev alan 46 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt için veda mesajı yayımladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hollandalı futbol adamının Fenerbahçe'ye olan bağlılığına vurgu yapılırken, sarı-lacivertli camiada her zaman özel bir yere sahip olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



"BAZI VEDALAR AYRILIK DEĞİL, SONSUZ BİR BAĞIN İFADESİDİR"



Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk!"