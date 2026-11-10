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Liverpool'u yenmişti! Fenerbahçe'den Dirk Kuyt'a sürpriz teklif

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kulübede bulunan Hollandalı antrenörün, Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise Kuyt'a kulüpte kalması için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.

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Liverpool'u yenmişti! Fenerbahçe'den Dirk Kuyt'a sürpriz teklif

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından kulübün yapılanmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın ayrılması sonrasında geçici olarak A takımın sorumluluğunu üstlenen Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Hollandalı çalıştırıcının Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde yer almayacağı yönündeki haberlerin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın devreye girdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte altyapıyı yeniden yapılandırmayı planlayan Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden genç futbolcuların gelişiminde yararlanmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. (Fotoğraf: AA)

AZİZ YILDIRIM'DAN KUYT'A YENİ TEKLİF

Akşam gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt'ın kulüple bağını sürdürmesini istiyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planladığı ve bu projede Hollandalı çalıştırıcıya da görev vermek istediği belirtildi.

Yıldırım'ın, Kuyt'tan Fenerbahçe bünyesinde kalmasını ve altyapıda görev almasını talep ettiği iddia edildi.

Başkanın, Hollandalı futbol adamının uluslararası futbol tecrübesinden yararlanarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Dirk Kuyt'ın kulüpte kalması için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Dirk Kuyt'ın kulüpte kalması için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

KUYT'IN YENİ ADRESİ ALTYAPI OLABİLİR

Fenerbahçe'de gündeme gelen yeni plan doğrultusunda Dirk Kuyt'ın A takımdan altyapı yapılanmasına geçebileceği öne sürüldü.

Hollandalı çalıştırıcının, Chris Van Puyvelde ile yürütülmesi planlanan projede genç futbolcuların yetiştirilmesi ve gelişim süreçlerinde rol üstlenmesi hedefleniyor.

Böylece Kuyt'ın hem kulüpte kalması hem de teknik direktörlük değişikliğinden sonra farklı bir sorumluluk alması amaçlanıyor.

Ancak Hollandalı antrenörün bu teklifi kabul ettiğine veya altyapıda resmen görevlendirildiğine ilişkin kulüpten bir açıklama yapılmadı.

Aziz Yıldırım'ın Hollandalı antrenör Dirk Kuyt'tan altyapıda görev almasını istediği belirtildi. (Fotoğraf: AA)Aziz Yıldırım'ın Hollandalı antrenör Dirk Kuyt'tan altyapıda görev almasını istediği belirtildi. (Fotoğraf: AA)

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE YER ALMAYACAK

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte A takım teknik heyetinde de değişikliğe gidildi.

A Spor'un haberine göre Dirk Kuyt, Belözoğlu'nun oluşturduğu yeni teknik kadroda görev yapmayacak.

İsmail Kartal döneminde yardımcı antrenör olarak çalışan Hollandalı futbol adamı, teknik direktör değişikliğinin ardından kısa süreliğine takımın başına geçmişti.

Belözoğlu'nun kendi ekibiyle çalışmayı planlaması üzerine Kuyt'ın Fenerbahçe'de farklı bir görev üstlenmesi gündeme geldi.

Fenerbahçe'de altyapının Chris Van Puyvelde ile yeniden yapılandırılmasının planlandığı ifade edildi. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'de altyapının Chris Van Puyvelde ile yeniden yapılandırılmasının planlandığı ifade edildi. (Fotoğraf: AA)

LIVERPOOL'U 3-2 MAĞLUP ETMİŞTİ

Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında geçici teknik sorumlu olarak görev yaptı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında 2-1 mağlup olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Liverpool forması giyen Hollandalı isim, eski takımına karşı bu kez Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak mücadele etti.

Kadıköy'de elde edilen galibiyet, Kuyt'ın geçici görev süresinin en dikkat çekici sonucu oldu.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe altyapısında genç futbolcuların gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. (Fotoğraf: AA)Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe altyapısında genç futbolcuların gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. (Fotoğraf: AA)

KUYT: BAŞKAN VE KULÜP İSTERSE KALMAK İSTİYORUM

Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Emre Belözoğlu ile uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Kuyt, geleceğiyle ilgili konuşarak, "Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte yükselişe geçeceğine inandığını da dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, kendisine verilen fırsat nedeniyle kulüp yönetimine teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 Kasım 2026'da sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 Kasım 2026'da sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. (Fotoğraf: AA)

BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da imza töreninde Dirk Kuyt'ın durumuna ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Belözoğlu, Hollandalı çalıştırıcının geleceğine yönelik değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Teknik heyetinin 12-13 kişiden oluşacağını açıklayan Belözoğlu, ekipte görev alacak isimlerin kulüp tarafından duyurulacağını söylemişti.

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