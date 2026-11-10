Aziz Yıldırım'ın Hollandalı antrenör Dirk Kuyt'tan altyapıda görev almasını istediği belirtildi. (Fotoğraf: AA) EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE YER ALMAYACAK Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte A takım teknik heyetinde de değişikliğe gidildi. A Spor'un haberine göre Dirk Kuyt, Belözoğlu'nun oluşturduğu yeni teknik kadroda görev yapmayacak. İsmail Kartal döneminde yardımcı antrenör olarak çalışan Hollandalı futbol adamı, teknik direktör değişikliğinin ardından kısa süreliğine takımın başına geçmişti. Belözoğlu'nun kendi ekibiyle çalışmayı planlaması üzerine Kuyt'ın Fenerbahçe'de farklı bir görev üstlenmesi gündeme geldi.

Fenerbahçe'de altyapının Chris Van Puyvelde ile yeniden yapılandırılmasının planlandığı ifade edildi. (Fotoğraf: AA) LIVERPOOL'U 3-2 MAĞLUP ETMİŞTİ Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında geçici teknik sorumlu olarak görev yaptı. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında 2-1 mağlup olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Liverpool forması giyen Hollandalı isim, eski takımına karşı bu kez Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak mücadele etti. Kadıköy'de elde edilen galibiyet, Kuyt'ın geçici görev süresinin en dikkat çekici sonucu oldu.