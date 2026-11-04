Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları Emre Belözoğlu ile yapılan anlaşmanın ardından sona erdi.

Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerde yaşanan pürüzler üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertli yönetim, daha önce de takımı çalıştıran Belözoğlu'nda karar kıldı.