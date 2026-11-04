Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın akıbeti belli oldu! Göreve devam edecek mi?
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Belözoğlu, Liverpool maçının ardından takımın başına geçecek. Dirk Kuyt ise görevini sürdürecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları Emre Belözoğlu ile yapılan anlaşmanın ardından sona erdi.
Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerde yaşanan pürüzler üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertli yönetim, daha önce de takımı çalıştıran Belözoğlu'nda karar kıldı.
KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşü öncesinde ilk temas kulüpler arasında gerçekleşti.
Sarı-lacivertli yönetim, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Davut Dişli ile bir araya gelerek Belözoğlu'nun ayrılığı konusunda görüştü.
Görüşmede Fenerbahçe'ye gerekli kolaylığın sağlanacağı yönünde söz alındı.
Bu gelişmenin ardından Emre Belözoğlu ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Belözoğlu'nun görüşmeler sırasında ücret veya sözleşme süresine ilişkin herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.
DİRK KUYT GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından teknik heyetin geleceği de netleşmeye başladı.
Sarı-lacivertli ekipte görev yapan Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu döneminde de görevine devam edeceği öğrenildi.