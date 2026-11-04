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Fenerbahçe - Liverpool maçı Libero'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanan dev karşılaşma, Libero TV'nin maç sonu özel yayınında masaya yatırılıyor. Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz; mücadelenin kırılma anlarını, kritik hakem kararlarını, teknik direktörlerin tercihlerini ve futbolcuların performanslarını canlı yayında değerlendiriyor.

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Fenerbahçe - Liverpool maçı Libero'da

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero TV, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını özel yayınlarıyla futbolseverlere taşımaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin İngiliz devi Liverpool'u konuk ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından tüm detaylar, Libero TV'nin maç sonu programında ele alınıyor.

FIRAT AYDINUS, İBRAHİM YAVUZ, ONUR ÖZKAN VE SERKAN KORKMAZ YORUMLUYOR

Eski FIFA hakemi Fırat Aydınus ile İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının ardından Libero TV ekranlarında bir araya geliyor.

Sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisi karşısında sergilediği performans, maçın kaderine etki eden pozisyonlar ve futbolcuların bireysel performansları canlı yayında değerlendiriliyor.

KRİTİK HAKEM KARARLARI MASAYA YATIRILIYOR

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının hakem yönetimi de Libero TV'nin gündeminde yer alıyor.

Eski FIFA hakemi Fırat Aydınus'un katıldığı programda, Fransız hakem Clement Turpin'in yönetimi ve karşılaşmanın dikkat çeken pozisyonları hakemlik kuralları çerçevesinde inceleniyor.

FENERBAHÇE'NİN OYUN PLANI VE FUTBOLCULARIN PERFORMANSI ANALİZ EDİLİYOR

Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısındaki ilk 11 tercihi, hücum organizasyonları, savunma performansı ve mücadele içerisindeki taktiksel hamleleri programın öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin güçlü rakibi karşısındaki oyun planı, futbolcuların bireysel performansları ve karşılaşmanın sonucuna etki eden gelişmeler detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.

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