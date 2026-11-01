N'Golo Kante de olası ayrılık adayları arasında gösterildi. (Fotoğraf: AA) KANTE'NİN YILLIK ÜCRETİ 11 MİLYON EURO Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi Şubat 2026'da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan transfer etti. Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamaya göre Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kante'ye 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için yıllık 11 milyon euro ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Anlaşmada ayrıca 14,4 milyon euro imza parası bulunuyor. 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki mali koşullar, ayrılık iddialarının ekonomik boyutunu öne çıkarıyor.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki öncelikli aday Breno Bidon oldu. (Fotoğraf. REUTERS) İLK HEDEF BRENO BIDON Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki öncelikli adayının Corinthians forması giyen Breno Bidon olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun gençliği, teknik özellikleri ve gelişim potansiyeli nedeniyle sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sırada bulunduğu belirtildi. 20 Şubat 2005 doğumlu Bidon, Corinthians altyapısından yetişerek 2024 yılında A takıma yükseldi. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılı sonunda sona erecek. Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla ilgili hazırlanan gözlem raporlarını değerlendirdikten sonra olası transfer için karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin diğer transfer adayı Botafogo'dan Danilo oldu. Brezilyalı orta saha, daha önce Palmeiras ve Nottingham Forest formaları giydi. (Fotoğraf: REUTERS) ALTERNATİF BOTAFOGO'DAN DANILO Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki diğer önemli isim ise Botafogo'da oynayan Danilo. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Breno Bidon transferinde istenilen sonuca ulaşılamaması halinde alternatif olarak değerlendirildiği öne sürüldü. Tam adı Danilo dos Santos de Oliveira olan futbolcu, kariyerinde Palmeiras ve Nottingham Forest formaları giydi. 2025 yılında Botafogo'ya transfer olan Danilo, merkez orta sahada ve savunmaya dönük pozisyonlarda görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncunun Botafogo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.