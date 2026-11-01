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Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! 4 isim gündemde

Fenerbahçe'de ocak ayı öncesinde orta saha operasyonu gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yüksek maliyetleri nedeniyle Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'den biriyle yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Yönetimin transfer listesinin ilk sırasında Corinthians'ın 21 yaşındaki yıldızı Breno Bidon'un bulunduğu, alternatif olarak ise Botafogo forması giyen Danilo'nun düşünüldüğü belirtildi. Dört futbolcuyu kapsayan plan için aralık ayında harekete geçilebileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! 4 isim gündemde

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken bir kadro planlaması gündeme geldi.

Sarı-lacivertli yönetimin orta sahadaki maaş yükünü azaltmak ve kadroyu gençleştirmek amacıyla önemli değişiklikler yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bu doğrultuda Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Breno Bidon ve Danilo'nun isimleri aynı transfer planının parçası olarak gündeme geldi.

Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi öncesinde dört futbolcuyu kapsayan yeni bir plan gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi öncesinde dört futbolcuyu kapsayan yeni bir plan gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE'DE ORTA SAHAYA 4 FUTBOLCULU PLAN

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında orta saha rotasyonunda değişikliğe gidebilir.

Sarı-lacivertlilerin yüksek maliyetleri nedeniyle Fransız futbolcular Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'den biriyle yollarını ayırma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

Yönetimin bu ayrılıkla oluşabilecek boşluğu, daha genç ve gelişim potansiyeli bulunan bir orta saha oyuncusuyla doldurmayı hedeflediği belirtildi.

Transfer listesinde Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın genç yıldızı Breno Bidon ile Botafogo forması giyen Danilo'nun öne çıktığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin orta sahada maliyetleri düşürmeyi hedeflediği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Sarı-lacivertlilerin orta sahada maliyetleri düşürmeyi hedeflediği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

GUENDOUZI VE KANTE İÇİN AYRILIK İDDİASI

Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda yer alan Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'nin geleceği, ocak ayı öncesinde tartışılmaya başlandı.

İki futbolcunun yüksek maliyetlerinin yönetimin planlamasında etkili olduğu öne sürüldü.

Ancak haberde her iki oyuncunun birden gönderileceği değil, ikiliden biriyle yolların ayrılmasının değerlendirildiği belirtildi.

27 yaşındaki Guendouzi'nin Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız futbolcu, 31 Ekim'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golünü kaydetmesine rağmen takımının 2-1'lik mağlubiyetini önleyemedi.

N'Golo Kante de olası ayrılık adayları arasında gösterildi. (Fotoğraf: AA)N'Golo Kante de olası ayrılık adayları arasında gösterildi. (Fotoğraf: AA)

KANTE'NİN YILLIK ÜCRETİ 11 MİLYON EURO

Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi Şubat 2026'da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan transfer etti.

Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamaya göre Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kante'ye 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için yıllık 11 milyon euro ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmada ayrıca 14,4 milyon euro imza parası bulunuyor.

35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki mali koşullar, ayrılık iddialarının ekonomik boyutunu öne çıkarıyor.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki öncelikli aday Breno Bidon oldu. (Fotoğraf. REUTERS)Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki öncelikli aday Breno Bidon oldu. (Fotoğraf. REUTERS)

İLK HEDEF BRENO BIDON

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki öncelikli adayının Corinthians forması giyen Breno Bidon olduğu iddia edildi.

21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun gençliği, teknik özellikleri ve gelişim potansiyeli nedeniyle sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sırada bulunduğu belirtildi.

20 Şubat 2005 doğumlu Bidon, Corinthians altyapısından yetişerek 2024 yılında A takıma yükseldi.

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılı sonunda sona erecek.

Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla ilgili hazırlanan gözlem raporlarını değerlendirdikten sonra olası transfer için karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin diğer transfer adayı Botafogo'dan Danilo oldu. Brezilyalı orta saha, daha önce Palmeiras ve Nottingham Forest formaları giydi. (Fotoğraf: REUTERS)Fenerbahçe'nin diğer transfer adayı Botafogo'dan Danilo oldu. Brezilyalı orta saha, daha önce Palmeiras ve Nottingham Forest formaları giydi. (Fotoğraf: REUTERS)

ALTERNATİF BOTAFOGO'DAN DANILO

Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki diğer önemli isim ise Botafogo'da oynayan Danilo.

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Breno Bidon transferinde istenilen sonuca ulaşılamaması halinde alternatif olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Tam adı Danilo dos Santos de Oliveira olan futbolcu, kariyerinde Palmeiras ve Nottingham Forest formaları giydi.

2025 yılında Botafogo'ya transfer olan Danilo, merkez orta sahada ve savunmaya dönük pozisyonlarda görev yapabiliyor.

Brezilyalı oyuncunun Botafogo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin iki transfer adayını tribünden takip ettireceği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Sarı-lacivertlilerin iki transfer adayını tribünden takip ettireceği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

TRANSFER ADAYLARI YAKINDAN İZLENECEK

Haberde Fenerbahçe'nin iki Brezilyalı futbolcuyu yakından takip etmek için özel bir gözlem planı hazırladığı da belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte daha önce forma giymiş bir ismin Breno Bidon ile Danilo'yu tribünden izleyeceği ve hazırlayacağı raporu yönetime sunacağı öne sürüldü.

Yönetimin aralık ayında transfer şartlarını değerlendirmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)Yönetimin aralık ayında transfer şartlarını değerlendirmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

ARALIK AYINDA HAREKETE GEÇİLEBİLİR

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer dönemine hazırlık kapsamında aralık ayında somut adımlar atmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Yönetimin öncelikle teknik heyetin raporlarını ve futbolcuların ekonomik şartlarını değerlendireceği belirtildi.

Breno Bidon konusunda sonuç alınamaması durumunda Danilo seçeneğinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin dört futbolcuyu kapsayan orta saha planının ara transfer dönemi yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.

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