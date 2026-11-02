Fenerbahçe , 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler 'den son bonus ödemesini de almaya hak kazandı.

Real Madrid'in Racing Santander'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev alan Arda Güler, Jude Bellingham'ın golünde de asist yaptı.



TOPLAM GELİR 30 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Arda Güler'in 2023 yazında gerçekleşen transferinde Fenerbahçe ile Real Madrid, 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında anlaşmıştı.

Son ödemenin de hak edilmesiyle sarı-lacivertlilerin transferden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya yükseldi. Böylece sözleşmedeki bonusların tamamı gerçekleşmiş oldu.