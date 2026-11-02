Arda Fener'e kazandırmaya devam ediyor! O bonus da tamam
Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkan Arda Güler, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı. Milli futbolcunun transferinden elde edilen toplam gelir 30 milyon euroya ulaşırken sözleşmedeki tüm bonus maddeleri tamamlandı.
Fenerbahçe, 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den son bonus ödemesini de almaya hak kazandı.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanan Racing Santander karşılaşmasında forma giyen milli futbolcu, İspanyol ekibindeki 125. resmi maçına çıkarak transfer sözleşmesindeki son şartı yerine getirdi.
FENERBAHÇE'NİN KASASINA 2 MİLYON EURO DAHA
Real Madrid'in Racing Santander'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev alan Arda Güler, Jude Bellingham'ın golünde de asist yaptı.
21 yaşındaki futbolcunun 125 maç barajına ulaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, anlaşmada yer alan 2 milyon euroluk son bonusu kazandı.
TOPLAM GELİR 30 MİLYON EUROYA ULAŞTI
Arda Güler'in 2023 yazında gerçekleşen transferinde Fenerbahçe ile Real Madrid, 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında anlaşmıştı.
Son ödemenin de hak edilmesiyle sarı-lacivertlilerin transferden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya yükseldi. Böylece sözleşmedeki bonusların tamamı gerçekleşmiş oldu.
Real Madrid kariyerinde 125 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 21 gol ve 31 asistle toplam 52 gole doğrudan katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin ayrıca milli futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde satış bedelinden yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.