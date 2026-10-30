

REAL BETIS VE MALLORCA HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Asensio ile yollarını ayırmayı planladığı iddiasının ardından İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ve Real Mallorca'nın transfer için devreye girdiği belirtildi.

Haberde, sarı-lacivertli yönetimin iki kulüpten gelecek teklifleri değerlendireceği ve en yüksek teklifi sunan takımla anlaşma sağlamayı planladığı aktarıldı.