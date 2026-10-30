Fenerbahçe'de şok ayrılık kararı! Taraftarın sevgilisi ile veda yakın
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Marco Asensio için ayrılık iddiası ortaya atıldı. Ameliyat geçiren ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan İspanyol yıldızla devre arasında yolların ayrılmasının planlandığı öne sürüldü. Real Betis ve Mallorca'nın 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçtiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen İspanyol futbolcu, sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edildi.
Operasyonun ardından Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceği açıklandı.
ASENSIO'NUN SAKATLIĞI VE DÖNÜŞ SÜRECİ
Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, daha önce yaptığı açıklamada Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve farklı uzman görüşlerinin ardından ameliyat kararı alındığını belirtmişti.
Sarı-lacivertli kulüp ise İspanya'da gerçekleştirilen artroskopik operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Asensio'nun rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülürken yıldız futbolcunun devre arasına kadar forma giyemeyeceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK KARARI İDDİASI
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio ile devre arasında yollarını ayırma kararı aldı.
Sezon başında taraftarların tepkisi nedeniyle takımdan gönderilemediği öne sürülen İspanyol oyuncunun ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.
REAL BETIS VE MALLORCA HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin Asensio ile yollarını ayırmayı planladığı iddiasının ardından İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ve Real Mallorca'nın transfer için devreye girdiği belirtildi.
Haberde, sarı-lacivertli yönetimin iki kulüpten gelecek teklifleri değerlendireceği ve en yüksek teklifi sunan takımla anlaşma sağlamayı planladığı aktarıldı.
Geçen sezon PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, diz, uyluk, çapraz bağ gerilmesi ve kas problemleri nedeniyle toplam 15 maçta forma giyemedi.
Son operasyonuyla birlikte sahalara dönüşü en azından devre arasına kadar ertelenen İspanyol futbolcunun ocak transfer döneminde Real Betis veya Real Mallorca'ya gönderilebileceği öne sürülüyor.