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Tesislerden ayrıldı, kaza geçirdi! İsmail Kartal’ın sağlık durumu nasıl?

İsmail Kartal, tesislerden ayrıldıktan sonra Anadolu Kavağı mevkiinde trafik kazası geçirdi. A Spor'un aktardığı bilgilere göre, tecrübeli teknik direktörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tesislerden ayrıldı, kaza geçirdi! İsmail Kartal’ın sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, evine döndüğü sırada Anadolu Kavağı mevkiinde trafik kazası geçirdi.

A Spor'un haberine göre, meydana gelen kazada Kartal ve diğer aracın sürücüsü herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı.

Maddi hasarla sonuçlanan kazada iki sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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