Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, evine döndüğü sırada Anadolu Kavağı mevkiinde trafik kazası geçirdi.

A Spor'un haberine göre, meydana gelen kazada Kartal ve diğer aracın sürücüsü herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı.

Maddi hasarla sonuçlanan kazada iki sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.