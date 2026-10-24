UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, karşılaşmada attığı golle öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

Fenerbahçe 'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın 'ın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına giren 25 yaşındaki millî futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, millî takım arasında harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin millî futbolcusu Oğuz Aydın için yeni sözleşme iddiası gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)

PREMIER LİG'DEN OĞUZ AYDIN'A İLGİ

Fenerbahçe'nin 2024 yılında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinin millî futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Bir İngiliz kulübünün 25 yaşındaki kanat oyuncusunun mevcut durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Avrupa'dan gelen ilginin ardından Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun geleceği için yeni bir plan hazırladığı iddia edildi.