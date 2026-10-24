Fenerbahçe milli yıldız için harekete geçti! Kontrat imzalanacak
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Oğuz Aydın için yeni sözleşme iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2028'e kadar kontratı bulunan millî futbolcunun menajeriyle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın'ın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına giren 25 yaşındaki millî futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, millî takım arasında harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, karşılaşmada attığı golle öne çıkan isimlerden biri olmuştu.
PREMIER LİG'DEN OĞUZ AYDIN'A İLGİ
Fenerbahçe'nin 2024 yılında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin millî futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Bir İngiliz kulübünün 25 yaşındaki kanat oyuncusunun mevcut durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Avrupa'dan gelen ilginin ardından Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun geleceği için yeni bir plan hazırladığı iddia edildi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ MASAYA OTURACAK
Sarı-lacivertli yönetimin, Oğuz Aydın'ı uzun yıllar takımda tutmak amacıyla sözleşme görüşmelerine başlamayı planladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin kasım ayındaki millî takım arasını değerlendirmek istediği ve bu süreçte futbolcunun menajeriyle görüşeceği belirtildi.
Yönetimin, performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR
Oğuz Aydın, Temmuz 2024'te Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre millî oyuncunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
Sarı-lacivertli yönetimin, kontratının bitmesine yaklaşık 20 ay bulunan futbolcunun sözleşmesini yenileyerek geleceğini güvence altına almak istediği iddia edildi.
OĞUZ AYDIN'DAN 16 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmî karşılaşmada görev yapan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle son haftalardaki performansıyla öne çıktı.
Millî oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag karşısında da gol sevinci yaşadı.
Oğuz Aydın'ın piyasa değerinin ise 9 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DE 85 MAÇA ÇIKTI
Oğuz Aydın, 2024 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de bugüne kadar 85 resmî karşılaşmada forma giydi.
Millî futbolcu, bu süreçte 10 gol ve 15 asistlik performans sergileyerek toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.
Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonunu geçiren kanat oyuncusunun yükselen performansının ardından yeni sözleşme ihtimali gündeme geldi.
ALANYASPOR'DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuz Aydın, 2016 yılında Bucaspor altyapısına katıldı.
Türkiye'de Bucaspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor formalarını giyen millî futbolcu, 2021 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.
Akdeniz temsilcisinde 95 resmî karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 24 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.