Guendouzi'den şoke eden istatistik! İşte o rakamlar
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada Mateo Guendouzi'nin performansı istatistiklere yansıdı. Fransız orta saha, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede yalnızca bir ikili mücadele kazanırken top çalma ve pas arası yapamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Mateo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla en etkisiz maçlarından birini oynadı.
Fransız futbolcu, özellikle savunmaya yönelik istatistiklerde oldukça düşük rakamlarda kaldı.
90 DAKİKADA SADECE 3 İKİLİ MÜCADELE
Karşılaşmanın tamamında sahada kalan Guendouzi, 90 dakika boyunca yalnızca 3 ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelelerin birini kazanan 27 yaşındaki futbolcu, rakiplerinden hiç top çalamadı.
Savunma performansında 3 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma istatistiği yakalayan Guendouzi, karşılaşmayı pas arası yapamadan tamamladı.
PAS İSABETİ YÜKSEK, HÜCUM KATKISI SINIRLI
Aston Villa karşısında 61 kez topla buluşan Fransız orta saha, yaptığı 51 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 88,2'lik başarı oranı yakaladı.
Dikine gönderdiği 6 pasın 4'ünde takım arkadaşlarını bulan Guendouzi, denediği 2 uzun pasta da isabet sağladı. Maç boyunca yalnızca bir kez dripling yapan deneyimli futbolcu, bu girişiminde başarılı oldu.
Fenerbahçe'nin 6-0 kaybettiği karşılaşmada 90 dakika görev yapan Guendouzi, mücadeleyi 1 ikili mücadele galibiyeti, 0 top çalma ve 0 pas arasıyla tamamladı.