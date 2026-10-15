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Guendouzi'den şoke eden istatistik! İşte o rakamlar

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada Mateo Guendouzi'nin performansı istatistiklere yansıdı. Fransız orta saha, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede yalnızca bir ikili mücadele kazanırken top çalma ve pas arası yapamadı.

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Guendouzi'den şoke eden istatistik! İşte o rakamlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Mateo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla en etkisiz maçlarından birini oynadı.

Fransız futbolcu, özellikle savunmaya yönelik istatistiklerde oldukça düşük rakamlarda kaldı.

Guendouzi'den şoke eden istatistik! İşte o rakamlar-2
90 DAKİKADA SADECE 3 İKİLİ MÜCADELE

Karşılaşmanın tamamında sahada kalan Guendouzi, 90 dakika boyunca yalnızca 3 ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelelerin birini kazanan 27 yaşındaki futbolcu, rakiplerinden hiç top çalamadı.

Savunma performansında 3 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma istatistiği yakalayan Guendouzi, karşılaşmayı pas arası yapamadan tamamladı.

Guendouzi'den şoke eden istatistik! İşte o rakamlar-3
PAS İSABETİ YÜKSEK, HÜCUM KATKISI SINIRLI

Aston Villa karşısında 61 kez topla buluşan Fransız orta saha, yaptığı 51 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 88,2'lik başarı oranı yakaladı.

Dikine gönderdiği 6 pasın 4'ünde takım arkadaşlarını bulan Guendouzi, denediği 2 uzun pasta da isabet sağladı. Maç boyunca yalnızca bir kez dripling yapan deneyimli futbolcu, bu girişiminde başarılı oldu.

Fenerbahçe'nin 6-0 kaybettiği karşılaşmada 90 dakika görev yapan Guendouzi, mücadeleyi 1 ikili mücadele galibiyeti, 0 top çalma ve 0 pas arasıyla tamamladı.

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