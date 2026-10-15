UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe 'de Mateo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla en etkisiz maçlarından birini oynadı.

Karşılaşmanın tamamında sahada kalan Guendouzi, 90 dakika boyunca yalnızca 3 ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelelerin birini kazanan 27 yaşındaki futbolcu, rakiplerinden hiç top çalamadı.



PAS İSABETİ YÜKSEK, HÜCUM KATKISI SINIRLI

Aston Villa karşısında 61 kez topla buluşan Fransız orta saha, yaptığı 51 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 88,2'lik başarı oranı yakaladı.

Dikine gönderdiği 6 pasın 4'ünde takım arkadaşlarını bulan Guendouzi, denediği 2 uzun pasta da isabet sağladı. Maç boyunca yalnızca bir kez dripling yapan deneyimli futbolcu, bu girişiminde başarılı oldu.

Fenerbahçe'nin 6-0 kaybettiği karşılaşmada 90 dakika görev yapan Guendouzi, mücadeleyi 1 ikili mücadele galibiyeti, 0 top çalma ve 0 pas arasıyla tamamladı.

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