Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki başarılı sonuçlarında Guendouzi, Kante ve Asensio üçlüsünün performansı önemli rol oynadı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın orta sahada birlikte değerlendirdiği üç futbolcu, takımın hem savunma hem de hücum organizasyonlarında etkili oldu.

Sarı-lacivertliler, bu oyuncuların ilk 11'de başladığı 8 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.