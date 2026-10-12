Yenilmezler! Fenerbahçe'nin 3'lüsü istatistikleri altüst etti
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Marco Asensio üçlüsünün birlikte ilk 11'de görev aldığı karşılaşmalarda ortaya çıkan tablo öne çıktı. Sarı-lacivertliler, üç yıldızın sahaya birlikte çıktığı 8 Süper Lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki başarılı sonuçlarında Guendouzi, Kante ve Asensio üçlüsünün performansı önemli rol oynadı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın orta sahada birlikte değerlendirdiği üç futbolcu, takımın hem savunma hem de hücum organizasyonlarında etkili oldu.
Sarı-lacivertliler, bu oyuncuların ilk 11'de başladığı 8 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
8 MAÇTA 23 GOL, 7 GALİBİYET
Fenerbahçe, söz konusu süreçte Gençlerbirliği'ni 3-1, Trabzonspor ve Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, ardından Gaziantep FK'yı 4-1, Beşiktaş'ı 1-0 ve Konyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.
Son olarak Rizespor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Kanarya, üç yıldızın birlikte oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.
ORTA SAHADA ÜÇLÜ FORMÜLÜ
İsmail Kartal'ın orta sahada oluşturduğu düzende Kante'nin savunmaya verdiği destek, Guendouzi'nin dinamizmi ve Asensio'nun hücumdaki yaratıcılığı ön plana çıktı.
Üç futbolcunun farklı özellikleri, Fenerbahçe'nin merkezdeki oyun dengesini güçlendirirken hücum üretkenliğine de katkı sağladı.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, sezonun kalan bölümünde de bu üçlünün performansından yararlanmayı hedefliyor.
Guendouzi, Kante ve Asensio'nun birlikte ilk 11'de başladığı 8 karşılaşmada 22 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 13 averaj elde etti.