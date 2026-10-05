N'Golo Kante golünü attı namazını kıldı! Fransız yıldıza büyük övgü
Fenerbahçe, Azerbaycan'da karşılaştığı Turan Tovuz PFK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldızı N'Golo Kante, 60. dakikada takımının ilk golünü kaydederken maçın ardından stadyumda namaz kılarken görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, taraftarlardan övgü aldı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Turan Tovuz PFK'nın konuğu oldu.
Mücadele öncesinde tribünlerde Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ve Fenerbahçe sevgisine vurgu yapan bir pankart açıldı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Fenerbahçe armasının da bulunduğu pankartta, "Mesafeler engel değil, sevdamız Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.
KANTE PERDEYİ AÇTI, ÇAĞRI BALTA SKORU BELİRLEDİ
Sarı-lacivertli ekip, Bakü'deki mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin ilk golünü 60. dakikada N'Golo Kante kaydetti. Çağrı Balta ise 74. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Mason Greenwood, rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
GOLÜN ARDINDAN NAMAZ KILDI
Mücadelede sergilediği performansla dikkat çeken ve takımının ilk golünü atan N'Golo Kante, futbolculuğunun yanı sıra Müslüman kimliğiyle de tanınıyor.
35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, karşılaşmanın ardından stadyumdaki bir odada namaz kılarken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgisini gördü.
Kante'nin ibadetini yerine getirdiği anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken Fransız yıldız için çok sayıda övgü mesajı paylaşıldı.
KANTE'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI
N'Golo Kante, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu söz konusu maçlarda toplam 842 dakika sahada kaldı.