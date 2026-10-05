Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Turan Tovuz PFK'nın konuğu oldu.

Mücadele öncesinde tribünlerde Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ve Fenerbahçe sevgisine vurgu yapan bir pankart açıldı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Fenerbahçe armasının da bulunduğu pankartta, "Mesafeler engel değil, sevdamız Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.