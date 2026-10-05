Fenerbahçe'nin milli maç arasında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart, İngiliz futbolcunun ligdeki durumunu gündeme getirdi. Rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem Revan Hamzazade tarafından oyun dışında bırakılan Greenwood'un bu kart nedeniyle Süper Lig karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, maç sonrasında hazırlanacak resmi rapora bağlı olacak.



HAKEM RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK Karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade'nin maçın ardından hazırladığı raporda kırmızı karta neden olan pozisyonu nasıl değerlendirdiği önem taşıyor. Greenwood'un ihraç gerekçesinin rapora hangi ifadelerle yansıtıldığı, olayla ilgili bir disiplin sürecinin başlayıp başlamayacağı ve olası yaptırımın kapsamı açısından belirleyici olacak.

