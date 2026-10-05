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Fenerbahçe'de Greenwood için ceza ihtimali! Rize maçı tehlikede

Fenerbahçe'nin milli maç arasında Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında kırmızı kart gören Mason Greenwood'un Süper Lig'deki durumu hakem raporuna göre şekillenecek. İngiliz futbolcunun ihraç edildiği pozisyonun raporda nasıl değerlendirildiği, olası disiplin sürecinde belirleyici olacak.

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Fenerbahçe'de Greenwood için ceza ihtimali! Rize maçı tehlikede

Fenerbahçe'nin milli maç arasında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart, İngiliz futbolcunun ligdeki durumunu gündeme getirdi.

Rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem Revan Hamzazade tarafından oyun dışında bırakılan Greenwood'un bu kart nedeniyle Süper Lig karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, maç sonrasında hazırlanacak resmi rapora bağlı olacak.


Fenerbahçe'de Mason Greenwood ceza alabilir! - 1

HAKEM RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade'nin maçın ardından hazırladığı raporda kırmızı karta neden olan pozisyonu nasıl değerlendirdiği önem taşıyor.

Greenwood'un ihraç gerekçesinin rapora hangi ifadelerle yansıtıldığı, olayla ilgili bir disiplin sürecinin başlayıp başlamayacağı ve olası yaptırımın kapsamı açısından belirleyici olacak.


Fenerbahçe'de Mason Greenwood ceza alabilir! - 2

FENERBAHÇE SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Sarı-lacivertli kulüp cephesi de hakem raporunun ardından ortaya çıkacak resmi tabloyu takip ediyor.

Hazırlık maçında görülen kırmızı kartın Süper Lig'e herhangi bir etkisinin olup olmayacağı, rapor ve ilgili disiplin prosedürlerinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.


Fenerbahçe'de Mason Greenwood ceza alabilir! - 3

Fenerbahçe'nin ligdeki bir sonraki karşılaşması öncesinde Greenwood'un kadroda yer alıp alamayacağına ilişkin nihai durum, hakem raporunun değerlendirilmesi ve varsa uygulanacak disiplin kararının açıklanmasıyla netleşecek.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ceza alabilir! - 4
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