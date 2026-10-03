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Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! 1. Lig'in genç yıldızına kanca

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için genç oyunculara yöneldi. Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündemine gelen Ankara Keçiörengücü'nün 23 yaşındaki stoperi Oğuzcan Çalışkan'ı takip ediyor. 1.92 metre boyundaki futbolcunun piyasa değeri 550 bin euro.

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Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! 1. Lig'in genç yıldızına kanca

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde genç oyunculara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında da gündemine gelen Ankara Keçiörengücü'nün 23 yaşındaki stoperi Oğuzcan Çalışkan'ı takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürmek ve gelecek sezonların yapılanmasını oluşturmak isteyen Fenerbahçe, scout ekibinin raporları doğrultusunda farklı liglerde forma giyen genç futbolcuları izliyor.

Oğuzcan Çalışkan, 1.92 metre boyuyla sağ stoper bölgesinde görev yapıyor. (Fotoğraf: AA)Oğuzcan Çalışkan, 1.92 metre boyuyla sağ stoper bölgesinde görev yapıyor. (Fotoğraf: AA)

OĞUZCAN ÇALIŞKAN TAKİPTE

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe'nin scout ekibinin yakından takip ettiği isimlerden biri Ankara Keçiörengücü forması giyen Oğuzcan Çalışkan.

Sezon başındaki transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen genç savunmacının takibi devam ediyor.

Fenerbahçe, scout ekibinden gelecek rapor doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcu için devre arasında adım atabilir.

1.92 METRELİK SAĞ STOPER

Oğuzcan Çalışkan, 1.92 metrelik boyuyla savunmanın sağ stoper bölgesinde görev yapıyor.

Genç futbolcu bu sezon Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

23 yaşındaki savunmacı Ankara Keçiörengücü forması giyiyor. (Fotoğraf: AA)23 yaşındaki savunmacı Ankara Keçiörengücü forması giyiyor. (Fotoğraf: AA)

33 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Oğuzcan, 2025-2026 sezonunda Ankara ekibinin düzenli forma giyen isimlerinden biri oldu.

23 yaşındaki savunmacı, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 8 gole doğrudan katkı sağladı.

ÜMRANİYESPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbola Ümraniyespor altyapısında başlayan Oğuzcan Çalışkan, 2022 yılında Bulvarspor'a transfer oldu.

Buradaki performansının ardından 2024 yazında Ankara Keçiörengücü'ne imza atan genç stoper, kariyerine Başkent ekibinde devam ediyor.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmaları kapsamında Oğuzcan Çalışkan'ı takip ettiği öğrenildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmaları kapsamında Oğuzcan Çalışkan'ı takip ettiği öğrenildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ 550 BİN EURO

Transfermarkt verilerine göre Oğuzcan Çalışkan'ın güncel piyasa değeri 550 bin euro.

23 yaşındaki futbolcunun Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla ilgili scout raporlarını değerlendirdikten sonra devre arası transfer dönemi için karar vermesi bekleniyor.

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