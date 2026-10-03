Mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürmek ve gelecek sezonların yapılanmasını oluşturmak isteyen Fenerbahçe, scout ekibinin raporları doğrultusunda farklı liglerde forma giyen genç futbolcuları izliyor.

Fenerbahçe , devre arası transfer dönemi öncesinde genç oyunculara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında da gündemine gelen Ankara Keçiörengücü 'nün 23 yaşındaki stoperi Oğuzcan Çalışkan'ı takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Oğuzcan Çalışkan, 1.92 metre boyuyla sağ stoper bölgesinde görev yapıyor. (Fotoğraf: AA)

OĞUZCAN ÇALIŞKAN TAKİPTE

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe'nin scout ekibinin yakından takip ettiği isimlerden biri Ankara Keçiörengücü forması giyen Oğuzcan Çalışkan.

Sezon başındaki transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen genç savunmacının takibi devam ediyor.

Fenerbahçe, scout ekibinden gelecek rapor doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcu için devre arasında adım atabilir.

1.92 METRELİK SAĞ STOPER

Oğuzcan Çalışkan, 1.92 metrelik boyuyla savunmanın sağ stoper bölgesinde görev yapıyor.

Genç futbolcu bu sezon Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.