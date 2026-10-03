Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı. Tofiq Bahramov Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini N'Golo Kante ve Çağrı Balta kaydetti.

İlk yarıda iki takım da gol bulamazken karşılaşmanın 32. dakikasında dikkat çeken anlar yaşandı. Mason Greenwood, Roderick Miller ile yaşadığı pozisyonun ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

İngiliz futbolcunun oyun dışında kalmasının ardından iki takım, hazırlık karşılaşmasının 11'e 11 sürmesi konusunda hakemle görüştü. Bu talebin kabul edilmesiyle Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu ve mücadele eşit sayıda oyuncuyla devam etti.