Kanarya olaylı maçta galip! Greenwood gündeme oturdu
Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti N'Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleri getirirken Mason Greenwood 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın talebiyle mücadele 11'e 11 devam etti.
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı. Tofiq Bahramov Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini N'Golo Kante ve Çağrı Balta kaydetti.
İlk yarıda iki takım da gol bulamazken karşılaşmanın 32. dakikasında dikkat çeken anlar yaşandı. Mason Greenwood, Roderick Miller ile yaşadığı pozisyonun ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ
İngiliz futbolcunun oyun dışında kalmasının ardından iki takım, hazırlık karşılaşmasının 11'e 11 sürmesi konusunda hakemle görüştü. Bu talebin kabul edilmesiyle Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu ve mücadele eşit sayıda oyuncuyla devam etti.
KANTE PERDEYİ AÇTI
İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe aradığı golü 60. dakikada buldu. N'Golo Kante fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
ÇAĞRI BALTA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Fenerbahçe ikinci golünü 76. dakikada kaydetti. Çağrı Balta'nın golüyle skor 2-0'a gelirken kalan bölümde başka gol olmadı. Sarı-lacivertliler milli aradaki hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
SIRADA ÇAYKUR RİZESPOR VAR
Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, lig maçından dört gün sonra bu kez Avrupa arenasına çıkacak. Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanında mücadele edecek.
LİGDE 10 PUANI BULUNUYOR
Süper Lig'deki son karşılaşmasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler topladığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Kurban Berdyev yönetimindeki Turan Tovuz ise Azerbaycan Premier Lig'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 4. sırada yer aldı.